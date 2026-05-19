El grupo mexicano Caifanes a Ayuso: «Ante sus estupideces, nuestra indiferencia»

Las bochornosas palabras recientes de Isabel Díaz Ayuso sobre México y la colonización española, pronunciadas durante un viaje al país latinoamericano que acabó cancelado tras la polémica, siguen resonando.

Este sábado, el popular grupo de rock mexicano Caifanes, muy conocido durante los 90 por éxitos como ‘Afuera’, ‘Viento’ o ‘La célula que explota’, que han seguido vigentes hasta el punto de superar actualmente los 400 millones de reproducciones en Spotify, ha respondido a Ayuso durante su concierto en Ciudad de México.

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Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, no ha dudado en interrumpir el concierto para dedicar unas palabras a Ayuso, calificando sus declaraciones de “extrañas, pendejas, pero sobre todo muy ignorantes, que hasta el mismo Hernán Cortés se va a sentir ofendido”.

Durante su visita a México, Ayuso alabó a Hernán Cortés y calificó al país latinoamericano de “narcoestado”. Ya de vuelta en España, declaró que “México no existió hasta que llegaron los españoles” y denunció haber sufrido un “boicot” durante su viaje.

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Caifanes respondió a Ayuso frente a decenas de miles de personas: “Le vamos a decir, doña Isabel, que México está trabajando para dejar de ser lo que somos y regresar a lo que fuimos. Señora Isabel, ¡ante sus estupideces, nuestra indiferencia!”. Según relata elDiario.es, el público llenó el recinto con gritos de “culera” dirigidos a la dirigente madrileña.