Programa 200 de Revelación o Timo: 200 minutos de preguntas y respuestas

El podcast «Revelación o Timo» llega a su programa número 200 al tiempo que ha sido seleccionado como uno de los mejores 50 podcasts de España por la Revista Forbes. Lo celebramos con un programa especial de más de 3 horas -casi 200 minutos- en el que respondemos más de 30 preguntas de la audiencia. Hay preguntas de artistas como Samantha Hudson, Tulsa, Algora o Dorian, de oyentes desconocidos y de amigos.
Es ocasión de revelar, entre otras muchas cosas, cuáles han sido nuestros invitados favoritos y menos favoritos, al tiempo que vuelven a salir nombres de artistas como Fangoria, Madonna, La Oreja de Van Gogh o Rosalía. Ya podéis escuchar el episodio especial en las plataformas habituales.
Por otro lado, nuestro otro podcast ALGO CAMBIÓ…, que realizamos para la Fundación SGAE, acaba de ser galardonado con el Premio Impacto que otorga Estación Podcast.