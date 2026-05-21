Girando Por Salas cierra edición con fiesta en la Galileo

El circuito estatal de música en directo Girando Por Salas (GPS) celebrará el cierre de su edición #GPS16 el próximo jueves 11 de junio en la Sala Galileo de Madrid a las 20:00.

El evento funcionará como una fiesta de fin de gira tras más de 200 conciertos realizados por toda España con apoyo económico y promocional del programa, financiado por el INAEM.

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En el concierto actuarán nuestro recomendado El Niño Lord.Cash y el cuarteto de pop-rock Victorias, dos de las bandas seleccionadas de esta edición, junto a una artista sorpresa consolidada, aún por anunciar, que ya participó en el circuito en sus inicios.

Las invitaciones serán gratuitas y podrán descargarse desde la web oficial a partir del 26 de mayo, con acceso hasta completar aforo.