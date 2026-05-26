escribe aquí...
Youtube
BrevesMúsica

BTS triunfan en los AMA’s; Sabrina Carpenter, gran ausencia

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

-

117
8
- Publicidad -

BTS triunfan en los AMA’s; Sabrina Carpenter, gran ausencia

Por Sebas E. Alonso
8

BTS han sido los grandes ganadores de los American Music Awards de 2026 al hacerse con premios como el de Artista del Año, Canción del Verano por ‘Swim’ o Mejor Artista/Grupo masculino de K-pop. Además, abrían la gala con una interpretación de su tema ‘Hooligan’, si bien este había sido pre-grabado en el Allegiant Stadium.

Otros que han recibido varios premios han sido Sombr, que también ha actuado, Sabrina Carpenter y Cardi B. Esta última ha triunfado en las categorías de rap, pero Sabrina se ha llevado el premio a Disco del Año por ‘Man’s Best Friend‘, por encima de Gaga, Bieber, Morgan Wallen o incluso Taylor Swift. Lamentablemente, Carpenter ha sido una de las grandes ausencias de la gala pese a que no está de gira.

- Publicidad -

La Canción del Año ha sido ‘Golden’ (también mejor banda sonora para ‘HUNTR/X’), mientras que el Mejor Nuevo Artista han sido Katseye. La Gira del Año ha sido ‘Las mujeres no lloran’ de Shakira, por encima de Beyoncé, Kendrick con SZA, Gaga y los mismísimos Oasis.

Entre las curiosidades, el reconocimiento a Zara Larsson por Disco Revelación del Año con ‘Midnight Sun’, o a Bad Bunny en categorías latinas. Todo el palmarés lo podéis encontrar aquí.

- Publicidad -

Han actuado también Katseye, Karol G, Twenty One Pilots, New Kids on the Block, Maluma, The Pussycat Dolls con Busta Rhymes o Teyana Taylor con Missy Elliott. Cerraban Billy Idol con Steve Stevens. Algunas actuaciones no se han subido a Youtube, al menos a la hora de redacción de esta noticia. Este es el canal oficial de los AMA’s en Youtube.




Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com