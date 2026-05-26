BTS triunfan en los AMA’s; Sabrina Carpenter, gran ausencia

BTS han sido los grandes ganadores de los American Music Awards de 2026 al hacerse con premios como el de Artista del Año, Canción del Verano por ‘Swim’ o Mejor Artista/Grupo masculino de K-pop. Además, abrían la gala con una interpretación de su tema ‘Hooligan’, si bien este había sido pre-grabado en el Allegiant Stadium.
Otros que han recibido varios premios han sido Sombr, que también ha actuado, Sabrina Carpenter y Cardi B. Esta última ha triunfado en las categorías de rap, pero Sabrina se ha llevado el premio a Disco del Año por ‘Man’s Best Friend‘, por encima de Gaga, Bieber, Morgan Wallen o incluso Taylor Swift. Lamentablemente, Carpenter ha sido una de las grandes ausencias de la gala pese a que no está de gira.
La Canción del Año ha sido ‘Golden’ (también mejor banda sonora para ‘HUNTR/X’), mientras que el Mejor Nuevo Artista han sido Katseye. La Gira del Año ha sido ‘Las mujeres no lloran’ de Shakira, por encima de Beyoncé, Kendrick con SZA, Gaga y los mismísimos Oasis.
Entre las curiosidades, el reconocimiento a Zara Larsson por Disco Revelación del Año con ‘Midnight Sun’, o a Bad Bunny en categorías latinas. Todo el palmarés lo podéis encontrar aquí.
Han actuado también Katseye, Karol G, Twenty One Pilots, New Kids on the Block, Maluma, The Pussycat Dolls con Busta Rhymes o Teyana Taylor con Missy Elliott. Cerraban Billy Idol con Steve Stevens. Algunas actuaciones no se han subido a Youtube, al menos a la hora de redacción de esta noticia.