Ariana Grande avanza sonido y vídeo de su inminente single

Ariana Grande inaugura este viernes una nueva era con el lanzamiento de ‘hate that i made you love me‘, el primer sencillo de un disco titulado ‘Petal’, que podrá escucharse a partir del 31 de julio y que, según sabemos, estará compuesto por 12 temas. Te invitamos al foro a comentarlo.

Grande ha hablado brevemente sobre ‘Petal’, asegurando que en el álbum explora una faceta que nunca antes se había atrevido a desarrollar de esta manera.

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El sonido de ‘hate that i made you love me’ sigue siendo en gran parte un misterio, aunque ya no tanto tras el lanzamiento del teaser de su videoclip, que revela los supuestos primeros segundos de la canción: una base a medio camino entre el hip-hop y el bedroom pop, un sintetizador ondulante y la inconfundible voz de Ariana invitan a descubrir el tema, compuesto junto a sus habituales colaboradores, Max Martin e ILYA. Según Amazon Music, la canción dura poco más de 3 minutos.

Además, el videoclip anticipa que Ariana compartirá reparto con el actor Justin Long, conocido por conocido por sus papeles en películas como ‘Dodgeball’, ‘Jeepers Creepers’ o ‘Alvin y las ardillas’, entre otros trabajos en comedia y cine de género. El clip se estrena el lunes a las 17.00 hora española.