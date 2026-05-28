Olivia Rodrigo: «Vivimos en una cultura que normaliza la pedofilia»

Olivia Rodrigo es la última invitada al Popcast de The New York Times presentado por los críticos musicales Jon Caramanica y Jon Pareles. La entrevista completa se estrena a lo largo del día de hoy, pero el podcast ha publicado un adelanto en sus redes sociales en el que Olivia responde a las críticas que recibió por el vestido tipo babydoll que ha solido llevar en algunos de sus conciertos.

Rodrigo se muestra “molesta” con las críticas y considera que responden a la normalización cultural de la pedofilia. “Me enfada mucho, es realmente perturbador. He llevado outfits reveladores en el escenario, lo cual es mi derecho. Ese vestido tipo babydoll, con el que estaba completamente cubierta, no era inapropiado. La gente lo consideró infantil y eso muestra cómo normalizamos la pedofilia en nuestra cultura. Es el discurso con el que crecemos como chicas: que nos dicen «no te pongas esto o un hombre sexualizará tu cuerpo y será tu culpa», asegura.

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Olivia aclara, por si fuera necesario, que no se sentía “sexy” en absoluto llevando ese vestido, a diferencia de otros conciertos en los que ha usado estilismos más “reveladores”. Indica que, en realidad, le pareció un conjunto “muy bonito”, que le recordaba a ciertos looks que han llevado sus ídolas Kathleen Hanna y Courtney Love en el pasado.

“Soy muy protectora con las mujeres jóvenes y las niñas. No deberías ser responsable de que un hombre te sexualice de una manera que nunca fue tu intención”, matiza.