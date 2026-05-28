«Stayin’ Alive»: Barry Gibb (Bee Gees) desmiente su muerte tras un bulo viral

Barry Gibb ha sido la última víctima de un bulo viral que anunciaba falsamente su muerte. Según informa TMZ, el miembro de los Bee Gees se encuentra “sano, feliz y disfrutando de la vida” en su casa de la zona de Miami, pese a los rumores que han circulado en redes sociales durante las últimas horas.

El origen del fake habría sido una página de Facebook titulada “R.I.P. Barry Gibb” que acumuló cerca de un millón de interacciones y compartía una supuesta noticia detallando el fallecimiento del músico. El contenido, claro, era falso, pero muchos usuarios le dieron credibilidad y el rumor no tardó en expandirse por distintas plataformas y foros online.

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No es la primera vez que una estrella internacional se convierte en objetivo de este tipo de noticias inventadas. En los últimos años, Justin Bieber, Morgan Freeman, Madonna o Jon Bon Jovi también han tenido que desmentir falsas informaciones sobre su muerte que circularon como la pólvora en internet. Desde España le tocó hacerlo a José Luis Perales.

A sus 79 años, Barry Gibb sigue siendo el último miembro vivo de la formación clásica de Bee Gees, uno de los grupos más exitosos de la historia del pop. Maurice Gibb falleció en 2003, y Robin en 2012.