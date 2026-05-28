El hombre que planeó un atentado en un concierto de Taylor Swift: «Lo siento»

En agosto de 2024, los tres conciertos de Taylor Swift que iban a celebrarse en Viena como parte del Eras Tour fueron cancelados después de que las autoridades confirmasen un intento de atentado terrorista que dejó tres personas detenidas. Ahora, uno de ellos ha pedido perdón antes del veredicto del juicio.

El hombre austriaco de 21 años, al que se han referido en el juicio como Beran A., se enfrenta a 20 años de prisión por ofensas terroristas y membresía en una organización terrorista. El acusado se declaró culpable de los cargos durante el primer día de juicio, que tuvo lugar el mes pasado.

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Los fiscales aseguran que Beran A. tenía como objetivo atacar a las personas que se encontrasen fuera del estadio Ernst Happel con cuchillos y bombas caseras. Mientras que el recinto tiene un aforo de 65.000 personas, se esperaba que más de 200.000 se presentasen en Viena durante las tres fechas que Swift tenía planeadas. Ahora, antes de su veredicto, el acusado ha pedido disculpas: «Me gustaría decir que lo siento».

El abogado del acusado aseguró en el juicio que su cliente no era un «genio ideológico», apuntando a las otras dos personas con las que comparte juicio y de las que se piensa que planeaban llevar a cabo varios ataques simultáneos en Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán. Solo Beran A. ha sido acusado de lo relacionado con el concierto, declarándose no culpable del resto de ataques.