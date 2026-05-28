elDiario.es no rectificará sus noticias sobre Julio Iglesias

Un juzgado de Madrid ha albergado hoy un acto de conciliación entre la representación legal de Julio Iglesias y la de elDiario.es después de que el cantante pidiese al medio la rectificación y eliminación de todas las noticias publicadas sobre él a partir del 13 de enero. El medio, su director y los periodistas involucrados en la investigación se han negado.

Así lo ha aclarado Ignacio Escolar en un vídeo subido a la cuenta del medio: «No nos retractamos». Este continúa asegurando que «Julio Iglesias no quería que quedara ni rastro de nuestra información, tampoco de los detalles más turbios, como esas pruebas de enfermedades de transmisión sexual que realizaban a estas mujeres. Un tipo de pruebas médicas que solo pasaban ellas, las cocineras y las criadas, no los jardineros».

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Tras la demanda de conciliación, queda abierta posibilidad de que Julio Iglesias presente una querella contra elDiario.es y, de hecho, el cantante ha asegurado que así será: «No es fácil aguantar estas presiones, pero es nuestro trabajo publicar información contrastada y veraz. En este caso, una rigurosa investigación que nos llevó 3 años de trabajo», explica Escolar. Una querella abre la puerta a reclamar penas de cárcel. Sin embargo, el director del medio mantiene su posición: «Si Julio Iglesias se querella contra nosotros, nos defenderemos en los tribunales».