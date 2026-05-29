6 cabezas de Mallorca Live 2026 y 6 imprescindibles para JNSP

Mallorca Live celebra su edición 2026 a mediados de junio. JENESAISPOP volverá a ser medio oficial del evento, y como tal, subraya qué no debéis perderos los días 12 y 13 de junio. Os recordamos que el domingo 14 de junio hay una fiesta con David Guetta para la que ya se han vendido el 80% de las entradas, es decir, pronto habrá «sold out».

The Prodigy

El gran aliciente del cartel de Mallorca Live es el regreso de The Prodigy, tras su recordada actuación de 2018. ‘The Fat of the Land’ sigue siendo uno de los álbumes más referenciados de los 90 -suena por ejemplo en la actual rave de Zahara-, que defenderá, junto a otros éxitos, Liam Howlett. Tras la desaparición de Keith Flint, le acompaña Maxim Reality.



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The Libertines

Otras leyendas que nadie debe perderse el mismo 12 de junio son The Libertines. El grupo de Pete Doherty y Carl Barât revolucionó el rock de los primeros 2000 con sus dos primeros álbumes, y ahora vuelve a las islas… ¡por primera vez en 20 años! Será su debut en Mallorca Live.



Viva Suecia

Asentados como uno de los grandes superventas del país tanto por su álbum anterior ‘El amor de la clase que sea’, disco de platino, como por el actual ‘Hecho en tiempos de paz‘, aún en el top 50 nacional medio año después de su edición y ya disco de oro, Viva Suecia darán uno de los conciertos más concurridos del viernes 12 de junio.



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Cypress Hill

En la música del siglo XXI, y en particular en la década de estos nuevos años 20, es signo de nuestros tiempos mezclar todo con todo. Eso casi que ya lo hicieron Cypress Hill desde finales de los 80, con una mezcla imposible de rap, rock y latino que deslumbró especialmente en los escenarios en los años 90. Eran los tiempos de ‘Black Sunday’. Actúan el sábado 13.



Aitana

El sábado 13 también será el día de Aitana, que hace un par de años colapsó por momentos los accesos de Mallorca Live a eso de las 21.00 de la noche, por lo que la organización decidió retrasar su arranque 10 minutos. Esta vez actúa de noche, de 23.30 a 1 de la madrugada, en sintonía con una carrera y sonidos cada vez más maduros. A la contención en ‘6 de febrero‘ me remito.



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Kaiser Chiefs

La diversión en la madrugada del sábado al domingo estará marcada por el rock etílico de Kaiser Chiefs. Nunca faltarán en su setlist clásicos como ‘Everyday I Love You Less and Less’ -la canción que inspiró ‘Padam Padam’ sin que casi nadie se diera cuenta-, ‘I Predict a Riot’ o ‘Ruby’… ni tampoco la gran respuesta del público.



rusowsky

Tras llenar el Movistar Arena de Madrid él solito, rusowsky podría ser un cabeza de cartel en cualquier festival de nuestro país por derecho propio. De momento le encontramos en Mallorca Live formando un «sándwich» entre el concierto de Cypress Hill y el de Aitana. Defenderá virales como ‘malibU’.



Lia Kali

Otra que pronto podría pasar a encabezar carteles es Lia Kali, que suma 4 millones de oyentes mensuales, más allá de sus colaboraciones con Rels B o Lola Indigo. Tanto su debut ‘Contra todo pronóstico’ como su última obra ‘Kaelis’ han pasado meses en la lista de ventas española; y su poderío en vivo ha quedado muy patente, por ejemplo en su emocionante paso por GALLERY SESSIONS.



Belén Aguilera

Justo el fin de semana que se celebra Mallorca Live ya estará en el mercado el nuevo EP de Belén Aguilera. Tras la que puede ser su gran obra maestra conceptual, ‘Anela‘, Belén presenta 6 canciones nuevas que pululan entre el electropop, el drum&bass y el pop de cámara. Estamos en un festi, así que no faltarán los hits.



León Benavente

Entre los conciertos siempre técnicamente impecables, el de León Benavente. Su último álbum data ya de hace 2 años, lo que deja especial espacio para centrarse en éxitos como ‘Ser brigada’ o ‘La ribera’. Últimamente se les han posicionado especialmente en plataformas ‘La canción del daño’ y ‘Amo’.



Standstill

La gira de reunión de Standstill -tras 9 años de silencio- continúa con la celebración del 20º aniversario de su clásico ‘Vivalaguerra’, que tanto abrió el camino a formaciones tan dispares como Vetusta Morla o Viva Belgrado. Allí encontrábamos canciones tan carismáticas como ‘¿Por qué me llamas a estas horas?’. Todo ello sin dejar de reivindicar temas de otras obras como ‘Adelante, Bonaparte (I)’.



Depresión sonora

Presente en las listas de los mejores discos de 2025 con ‘Los perros no entienden internet‘, Depresión sonora continúa con su gira de presentación. En ella no falta la reciente ‘Cómo será vivir en el campo’, joyas perdidas como ‘Vacaciones para siempre’, que suele utilizar para cerrar; y guiños a su pasado, por ejemplo ‘Como todo el mundo’. Os dejamos con su paso por KEXP.

