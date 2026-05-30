Madonna deja a Charli en el nº2 de JNSP; entran Olivia, Kesha…





El beef sobre si la música de baile se ha pasado de moda o no se ha pasado de moda se decanta en JNSP a favor de lo segundo: Madonna y Sabrina Carpenter mantienen el número 1 con el 39% de los votos en la final de Instagram, mientras Charli XCX llega al 26% con ‘SS26’. Como curiosidad, Madonna y Charli comparten sello (Warner), equipo creativo de vídeos (Torso) y hasta agencia de estrategia (Special Offer).

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La segunda entrada más fuerte es la de Olivia Rodrigo con ‘the cure’, aunque lejos de los puestos de cabeza, mientras Kesha y Julieta Venegas quedan a las puertas del top 10.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 1 1 4 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter 2 – 2 1 SS26 Charli XCX 3 2 1 7 Déjalo ir Martin 4 6 4 2 I'm your girl right? Tove Lo 5 8 1 6 I Feel So Free Madonna 6 7 6 2 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro 7 – 7 1 the cure Olivia Rodrigo 8 4 4 3 Happy Now Lykke Li 9 3 3 3 Rock Music Charli XCX 10 5 1 19 Otro verano Martin 11 9 2 4 RUNWAY Lady Gaga, Doeccii 12 – 12 1 ORIGAMI! Kesha 13 – 13 1 La línea Julieta Venegas, Yahritza y su esencia 14 19 14 4 Otros besos María José Llergo 15 12 3 6 Ride Jessie Ware 16 10 5 6 drop dead Olivia Rodrigo 17 30 11 4 TERTÚLIA Fillas de Cassandra 18 18 5 5 Low Rise Jeans Demi Lovato 19 13 13 2 Venus in the Zinnia Aldous Harding 20 20 20 2 Upside Down Natalie Imbruglia 21 14 14 2 Together The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza 22 – 22 1 Odio la música Cariño 23 – 23 1 What's Done Is Done Jorja Smith 24 31 24 3 STORM II GENER8ION, Yung Lean 25 25 14 5 Campos de Castilla para siempre Xoel López 26 15 15 3 Liars Tale KNEECAP 27 22 1 15 Reliquia Rosalía 28 11 11 4 Después de ti Karol G, Greg González 29 – 29 1 EsoEsArte Blanco Palamera 30 21 1 30 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 31 33 3 14 Dying for You Charli XCX 32 17 12 3 Gasoline Girls Tori Amos 33 24 7 5 KGB ADÉLA 34 39 4 12 American Girls Harry Styles 35 35 8 5 PINKY UP KATSEYE 36 36 11 5 Need for Speed Kim Petras 37 – 37 1 Puro Leo Rizzi 38 – 38 1 2 or 3 The Lemon Twigs 39 28 9 6 SHE DID IT AGAIN Tyla, Zara Larsson 40 32 32 3 Avalanche Grace Ives

Candidato Canción Artista – hate that i made you love me Ariana Grande – The Wave Jungle – Handle Ravyn Lenae – BIG DOG Genesis Owusu – From Down Here Lola Young – Adiós con alegría Anni B Sweet – Yo quiero enamorarme de ti La Estrella de David – pequeñita! Judeline – Girl Like Me PinkPantheress – Keepsake Anna Roxanne

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten ADÉLA / KGB

Aldous Harding / Venus in the Zinnia

Ana Roxanne / Keepsake

Anni B Sweet / Adiós con alegría

Ariana Grande / hate that i made you love me

Blanco Palamera / EsoEsArte

Cariño / Odio la música

Charli XCX / Dying for You

Charli XCX / Rock Music

Charli XCX / SS26

Demi Lovato / Low Rise Jeans

Fillas de Cassandra / TERTÚLIA

GENER8ION, Yung Lean / STORM II

Genesis Owusu / BIG DOG

Grace Ives / Avalanche

Harry Styles / American Girls

Jessie Ware / Ride

Jorja Smith / What's Done Is Done

Judeline / pequeñita!

Julieta Venegas, Yahritza y su esencia / La línea

Jungle / The Wave

Karol G, Greg González / Después de ti

KATSEYE / PINKY UP

Kesha / ORIGAMI!

Kim Petras / Need for Speed

KNEECAP / Liars Tale

La Estrella de David / Yo quiero enamorarme de ti

Lady Gaga, Doeccii / RUNWAY

Leo Rizzi / Puro

Lola Young / From Down Here

Lykke Li / Happy Now

Madonna / I Feel So Free

Madonna, Sabrina Carpenter / Bring Your Love

María José Llergo / Otros besos

Martin / Déjalo ir

Martin / Otro verano

Natalie Imbruglia / Upside Down

Olivia Rodrigo / drop dead

Olivia Rodrigo / the cure

PinkPantheress / Girl Like Me

Ravyn Lenae / Handle

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza / Together

The Lemon Twigs / 2 or 3

Tori Amos / Gasoline Girls

Tove Lo / I'm your girl right?

Triángulo de Amor Bizarro / Mi catedral

Tyla, Zara Larsson / SHE DID IT AGAIN

Xoel López / Campos de Castilla para siempre Ver resultados