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Madonna deja a Charli en el nº2 de JNSP; entran Olivia, Kesha…

iko
Por iko

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Madonna deja a Charli en el nº2 de JNSP; entran Olivia, Kesha…

Por iko
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El beef sobre si la música de baile se ha pasado de moda o no se ha pasado de moda se decanta en JNSP a favor de lo segundo: Madonna y Sabrina Carpenter mantienen el número 1 con el 39% de los votos en la final de Instagram, mientras Charli XCX llega al 26% con ‘SS26’. Como curiosidad, Madonna y Charli comparten sello (Warner), equipo creativo de vídeos (Torso) y hasta agencia de estrategia (Special Offer).

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La segunda entrada más fuerte es la de Olivia Rodrigo con ‘the cure’, aunque lejos de los puestos de cabeza, mientras Kesha y Julieta Venegas quedan a las puertas del top 10.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 4 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
2 2 1 SS26 Charli XCX
3 2 1 7 Déjalo ir Martin
4 6 4 2 I'm your girl right? Tove Lo
5 8 1 6 I Feel So Free Madonna
6 7 6 2 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro
7 7 1 the cure Olivia Rodrigo
8 4 4 3 Happy Now Lykke Li
9 3 3 3 Rock Music Charli XCX
10 5 1 19 Otro verano Martin
11 9 2 4 RUNWAY Lady Gaga, Doeccii
12 12 1 ORIGAMI! Kesha
13 13 1 La línea Julieta Venegas, Yahritza y su esencia
14 19 14 4 Otros besos María José Llergo
15 12 3 6 Ride Jessie Ware
16 10 5 6 drop dead Olivia Rodrigo
17 30 11 4 TERTÚLIA Fillas de Cassandra
18 18 5 5 Low Rise Jeans Demi Lovato
19 13 13 2 Venus in the Zinnia Aldous Harding
20 20 20 2 Upside Down Natalie Imbruglia
21 14 14 2 Together The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
22 22 1 Odio la música Cariño
23 23 1 What's Done Is Done Jorja Smith
24 31 24 3 STORM II GENER8ION, Yung Lean
25 25 14 5 Campos de Castilla para siempre Xoel López
26 15 15 3 Liars Tale KNEECAP
27 22 1 15 Reliquia Rosalía
28 11 11 4 Después de ti Karol G, Greg González
29 29 1 EsoEsArte Blanco Palamera
30 21 1 30 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
31 33 3 14 Dying for You Charli XCX
32 17 12 3 Gasoline Girls Tori Amos
33 24 7 5 KGB ADÉLA
34 39 4 12 American Girls Harry Styles
35 35 8 5 PINKY UP KATSEYE
36 36 11 5 Need for Speed Kim Petras
37 37 1 Puro Leo Rizzi
38 38 1 2 or 3 The Lemon Twigs
39 28 9 6 SHE DID IT AGAIN Tyla, Zara Larsson
40 32 32 3 Avalanche Grace Ives
Candidato Canción Artista
hate that i made you love me Ariana Grande
The Wave Jungle
Handle Ravyn Lenae
BIG DOG Genesis Owusu
From Down Here Lola Young
Adiós con alegría Anni B Sweet
Yo quiero enamorarme de ti La Estrella de David
pequeñita! Judeline
Girl Like Me PinkPantheress
Keepsake Anna Roxanne

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