Madonna deja a Charli en el nº2 de JNSP; entran Olivia, Kesha…

El beef sobre si la música de baile se ha pasado de moda o no se ha pasado de moda se decanta en JNSP a favor de lo segundo: Madonna y Sabrina Carpenter mantienen el número 1 con el 39% de los votos en la final de Instagram, mientras Charli XCX llega al 26% con ‘SS26’. Como curiosidad, Madonna y Charli comparten sello (Warner), equipo creativo de vídeos (Torso) y hasta agencia de estrategia (Special Offer).
La segunda entrada más fuerte es la de Olivia Rodrigo con ‘the cure’, aunque lejos de los puestos de cabeza, mientras Kesha y Julieta Venegas quedan a las puertas del top 10.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|4
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|2
|–
|2
|1
|SS26
|Charli XCX
|3
|2
|1
|7
|Déjalo ir
|Martin
|4
|6
|4
|2
|I'm your girl right?
|Tove Lo
|5
|8
|1
|6
|I Feel So Free
|Madonna
|6
|7
|6
|2
|Mi catedral
|Triángulo de Amor Bizarro
|7
|–
|7
|1
|the cure
|Olivia Rodrigo
|8
|4
|4
|3
|Happy Now
|Lykke Li
|9
|3
|3
|3
|Rock Music
|Charli XCX
|10
|5
|1
|19
|Otro verano
|Martin
|11
|9
|2
|4
|RUNWAY
|Lady Gaga, Doeccii
|12
|–
|12
|1
|ORIGAMI!
|Kesha
|13
|–
|13
|1
|La línea
|Julieta Venegas, Yahritza y su esencia
|14
|19
|14
|4
|Otros besos
|María José Llergo
|15
|12
|3
|6
|Ride
|Jessie Ware
|16
|10
|5
|6
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|17
|30
|11
|4
|TERTÚLIA
|Fillas de Cassandra
|18
|18
|5
|5
|Low Rise Jeans
|Demi Lovato
|19
|13
|13
|2
|Venus in the Zinnia
|Aldous Harding
|20
|20
|20
|2
|Upside Down
|Natalie Imbruglia
|21
|14
|14
|2
|Together
|The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
|22
|–
|22
|1
|Odio la música
|Cariño
|23
|–
|23
|1
|What's Done Is Done
|Jorja Smith
|24
|31
|24
|3
|STORM II
|GENER8ION, Yung Lean
|25
|25
|14
|5
|Campos de Castilla para siempre
|Xoel López
|26
|15
|15
|3
|Liars Tale
|KNEECAP
|27
|22
|1
|15
|Reliquia
|Rosalía
|28
|11
|11
|4
|Después de ti
|Karol G, Greg González
|29
|–
|29
|1
|EsoEsArte
|Blanco Palamera
|30
|21
|1
|30
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|31
|33
|3
|14
|Dying for You
|Charli XCX
|32
|17
|12
|3
|Gasoline Girls
|Tori Amos
|33
|24
|7
|5
|KGB
|ADÉLA
|34
|39
|4
|12
|American Girls
|Harry Styles
|35
|35
|8
|5
|PINKY UP
|KATSEYE
|36
|36
|11
|5
|Need for Speed
|Kim Petras
|37
|–
|37
|1
|Puro
|Leo Rizzi
|38
|–
|38
|1
|2 or 3
|The Lemon Twigs
|39
|28
|9
|6
|SHE DID IT AGAIN
|Tyla, Zara Larsson
|40
|32
|32
|3
|Avalanche
|Grace Ives
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|–
|The Wave
|Jungle
|–
|Handle
|Ravyn Lenae
|–
|BIG DOG
|Genesis Owusu
|–
|From Down Here
|Lola Young
|–
|Adiós con alegría
|Anni B Sweet
|–
|Yo quiero enamorarme de ti
|La Estrella de David
|–
|pequeñita!
|Judeline
|–
|Girl Like Me
|PinkPantheress
|–
|Keepsake
|Anna Roxanne