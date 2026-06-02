10 actividades gratuitas que no debes perderte en Primavera Pro

¿Te quedaste sin abono para Primavera Sound 2026? ¿O para tu artista favorito en Primavera à la ciutat? ¿Estarás en Barcelona esta semana y aún te queda tiempo libre para más música en directo? Primavera Pro vuelve a ofrecer un par de decenas de conciertos gratuitos entre el miércoles 3 de junio y el viernes 5 de junio, en el Pati de les Dones del CCCB. Es ocasión sobre todo de descubrir a artistas noveles, procedentes del mundo entero y de cualquier género musical.

JENESAISPOP, como medio oficial de Primavera Pro, selecciona una decena de estas actividades gratuitas en el entorno del CCCB. Son 9 conciertos y una charla, pues también se abrirán las puertas a todo el mundo para algunas de las actividades profesionales de Primavera Pro. Os lo contamos a continuación.

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YANA: 3 de junio, 13.30 h

La diversidad estilística caracteriza los conciertos de Primavera Pro. Cualquier cosa puede saltar a este escenario, del indie a la electrónica pasando por el punk o lo clásico. Este último es el caso de la polaca Yana. Su música combina el piano y las cuerdas con texturas electrónicas, habiendo conquistado a Nils Frahm y recordando en sensibilidad a Ólafur Arnalds o Jon Hopkins.



d.dramático: 3 de junio, 16.00 h

Desde Lisboa, d.dramático ha mostrado su enorme respeto por la fusión entre flamenco y urbano que se ha desarrollado en la última década en nuestro país. A eso apela su estupendo EP titulado ‘Duelo’ que incluye temazos como ‘Voy con la Luna – por rumbas’ o ‘si pienso en ti’. Por algo Ralphie Choo está ya entre sus seguidores.



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3L3D3P: 3 de junio, 16.50 h

Desde Los Ángeles, 3l3d3p se ha especializado en hyper pop durante el último lustro. Es multiinstrumentista, pues toca la guitarra, la batería o el bajo, pero han sido los sonidos de Sophie o Charli XCX los que han impregnado por ejemplo su tema ‘Ibitbt’, que supera los 15 millones de reproducciones en Spotify. En 2025 publicaba su disco ‘General!’, que presentará este miércoles a media tarde en el CCCB.



kara boi: 3 de junio, 20.10 h

No faltará el talento nacional en Primavera Pro, y justo después de Kris Tena, que ha colaborado con Rita Payés, veremos el concierto de kara boi. Pop electrónico intimista y lleno de sensibilidad ideado por la cantante barcelonesa Cris Llobet. La artista ha recibido comparaciones con Oklou y Phoebe Bridgers, solo que estas nunca han versionado a Serrat. Este año deslumbraba con un disco llamado ‘Relato de una noche’, en el que destacan temas como ‘La fiesta’ o ‘La sensación’.



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La Sécurité: 4 de junio, 16 h

Entre el pop-rock independiente alternativo más elegante que nos puede venir a la mente, el de La Sécurité. La banda de Montreal le pega a la new wave, al kraut y al punk sin necesidad de sonar mal, posicionándose tan cerca del mejor art pop que de las riot grrrls. El 12 de junio estrenarán un nuevo álbum llamado ‘Bingo’ por lo que en su repertorio no pueden faltar singles que ya están fuera como ‘Detour’, ‘Deny’ o el mismo ‘Bingo’.



Una charla con Fcukers: 4 de junio, 18 h

El Primavera Pro no solo son conciertos gratuitos en el CCCB sino también decenas de charlas, mesas redondas y encuentros entre profesionales. En algunas de estas charlas se abrirán las puertas a todo el público que quiera entrar. Por ejemplo, para la presentación de la banda sonora de ‘Ravalear’ (Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta) el 3 de junio; la mesa «Crear desde dentro», sobre la música en centros de menores, el 4 de junio; y una charla con Ninajirachi el 5 de junio. Destacamos en la tarde del 4 de junio el encuentro entre Pitchfork y la banda neoyorquina Fcukers, que hablarán de sus orígenes, su proceso creativo y la evolución de su sonido. Acceso gratuito hasta completar aforo.

https://www.primaverasound.com/es/artist/pitchfork-talks–in-conversation-with-fcukers?e=primavera-pro-2026



April: 5 de junio, 13.30 h

‘An Axe to Grind’ es el nombre del disco de 7 canciones con que se nos presentaba la irlandesa April el año pasado. Tras una frustrada aventura en Atlantic Records, la cantante volvía a sus orígenes en la independencia con canciones cargadas de sensibilidad y bedroom pop, como ‘Burden’, ‘Puppy’ o ‘Stretch’.



Christian Sean: 5 de junio, 14.20 h

Uno de esos artistas casi sin oyentes mensuales (tiene 2.000) que Primavera Pro nos va a permitir descubrir es Christian Sean. Entre la ingeniería synth-pop de Hot Chip y el entendimiento de la generación Z de The 1975, el cantante, autor, compositor, productor y multiinstrumentista de Montreal ha publicado un álbum de 7 temas lllamado ‘Hallelujah Showers’. Ahí podréis encontrar cortes como ‘Cold Water’ o ‘Eventide’ que pondrán a la gente a bailar el viernes a la hora de comer.



Azikazin Magic World: 5 de junio, 15.10 h

No toda la música que viene de Corea del Sur tiene que ser de boyband o girlband. Azikazin Magic World es el nombre de un colectivo que combina la música electrónica, con la animación, el juego y el arte visual. Sus integrantes son multidisciplinares, mientras en cuanto a la música plantean un equilibrio entre breakbeat, drum&bass o jungle. Su álbum de 2026, ‘Memory Overdrive’, ha dejado temas como ‘Dorephin Shopping Center’.



Miel: 5 de junio, 16.50 h

Primavera Pro también da voz a bandas de Latinoamérica, como es el caso de la guatemalteca instalada en Nueva York aLex vs aLex; o los ecuatorianos MIEL, que practican una electrónica de corte funk, inspiración pop y dianas tan certeras como ‘Centro’. Con más de 100.000 oyentes mensuales, el proyecto de los productores Damián Segovia y Martín Flies ha sido una de las grandes revelaciones de los últimos años.

