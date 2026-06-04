La lluvia irrumpe en la primera gran jornada de Primavera Sound

Tras los primeros conciertos vistos en Primavera à la ciutat, Primavera Pro o incluso en la jornada inaugural del Fórum de este miércoles, llegaba el turno de abrir las puertas de Primavera Sound 2026 a lo grande. Cameron Winter ofrecía un muy comentado show en el Auditori a primera hora, para el cual se generó una impresionante cola desde el mismísimo mediodía; Blood Orange llenaba el escenario Revolut junto a su banda; y Ravyn Lenae deslumbraba con un R&B de trazos rockeros, a medio camino entre Michael Jackson y una banda de indie… pero la lluvia hacía su aparición hacia las 20.00 horas.

Geese aguantaban el chaparrón estoicamente, mientras la organización se esmeraba en repartir chubasqueros gratuitos en varios puntos del recinto. Sin embargo, los escenarios grandes decidían parar su actividad a eso de las 21.00 horas, siendo desalojados. La organización informaba de las cancelaciones de artistas como Mac DeMarco y Alex G en redes sociales.

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Al escampar, Oklou sorprendía ofreciendo su set en el Escenario Cupra en torno a las 21.30, haciendo vibrar a los miles de asistentes a sus hits entre el hyper pop y el ambient, incluso celebrando una de las mayores audiencias que jamás había tenido. De alguna manera, su música parecía la banda sonora del mal tiempo y de la incertidumbre que se cernía sobre el recinto. En estos momentos, la organización decide si se cancela el resto de la jornada o los últimos shows pueden llegar a celebrarse. Noticia en elaboración.