Shakira no apoya a ningún político en Colombia

A raíz de unas imágenes «fake» que han aparecido en la red, Shakira ha decidido hacer un comunicado sobre las próximas elecciones presidenciales en Colombia. En las imágenes que se han ido borrando, apoyaba a Iván Cepeda, del partido político Pacto Histórico, que reúne partidos y movimientos de centro izquierda a izquierda.

La artista ha emitido un comunicado en el que es tajante al respecto: «las imágenes que circulan sobre mí apoyando a candidatos a la presidencia son falsas. Ni apoyo a ningún candidato ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña».

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Además, continúa asegurando que «su compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir en libertad». Sigue: «mi deseo es que estas elecciones se desarrollen con transparencia y en un entorno pacífico para todos los colombianos».

Shakira es noticia últimamente por ‘Dai Dai’, su canción para el Mundial con Burna Boy, que ya ha subido al puesto 28 en España tras una entrada tímida en listas. Además, es muy esperada su residencia en Madrid, para la cual aún queda alguna entrada a la venta.

Shakira desmintió cualquier apoyo a la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué tras la difusión de un fotomontaje en redes sociales. “La imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas”, aseguró la artista al diario ABC. pic.twitter.com/pjrpUlAqZR — Laura Rojas (@SoyRojasLaura) June 5, 2026