Almodóvar prepara su primera novela, disponible en octubre

Pedro Almodóvar ha anunciado el lanzamiento de su primera novela, titulada ‘El hombre que solo escribía en los aviones’. No es el primer proyecto literario del aclamado director, ya que este debutó con su libro de relatos, ‘El último sueño’, en 2023. La novela estará disponible a partir del próximo 29 de octubre.

La editorial Reservoir Books estará detrás de la publicación de la novela, sobre la cual han dado varios detalles en relación a su trama. El libro seguirá la historia de Flavio Guijarro, un hombre que ha acumulado diferentes aficiones a lo largo de su vida, ninguna de largo recorrido. La interpretación es la disciplina que más tiempo ha pasado desarrollando, hasta que descubre que su verdadera vocación es… la escritura.

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Reservoir describe la novela como «sorprendente, libresca y muy apasionada» y además revela que la narración es «sinuosa». Así es presentado el libro en su página web: «Un tapiz de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas que sirven de cimiento a una obra sorprendente, libresca, ansiosa y muy apasionada».