Interpol dan una de cal y otra de arena en su doble comeback

Uno de los comebacks destacados del año es el de Interpol, que lanzará a finales de agosto su primer disco en cuatro años. ‘This Mirror Weighs a Ton’ sale el día 28 de ese mes y se presenta como un trabajo que «no es una reinvención, sino una evolución», según la propia nota de prensa, en el que Paul Banks y compañía exploran nuevos matices dentro de su sonido habitual.

De los dos sencillos publicados hasta ahora de ‘This Mirror Weighs a Ton’, curiosamente el que más convence es el que prueba una fórmula diferente a la habitual, mientras que el que menos lo hace es el que suena a lo de siempre.

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En el primer caso hablamos del corte titular, que además abre el disco. Dentro del estilo lírico impresionista típico de Interpol, ‘This Mirror Weighs a Ton’ parece hablar sobre aislamiento, soledad y anestesia emocional, utilizando la metáfora de un espejo como reflejo de uno mismo, una imagen difícil de afrontar. Musicalmente estamos ante una balada sombría y apesadumbrada, pero dotada de una melodía emotiva con ecos de los Radiohead de ‘Nude‘ e incluso cierta querencia dream-pop o slowcore. Ahí encontramos a Interpol acertando en la exploración de un sonido diferente.

No se puede decir lo mismo del siguiente adelanto, ‘See Out Loud’, que, subiendo las revoluciones, suena más a repetición de la fórmula. Ni siquiera el hecho de que Daniel Kessler cante la segunda estrofa evita que la canción resulte genérica. En contraste con ‘This Mirror Weighs a Ton’, la energía de ‘See Out Loud’ se eleva y da forma a una canción luminosa que nos sitúa en ese estado de exaltación propio de las «cinco de la mañana». «Me empiezo a sentir pixelado», canta Banks.

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Sin embargo, se agradecería algo más de riesgo y menos de lo que parece un intento de complacer a los fans de toda la vida. De hecho, resulta divertido descubrir en los comentarios de YouTube que los «interpals» no se ponen de acuerdo sobre a qué etapa del grupo remite el tema. Unos escuchan ecos de un disco, otros de otro. En cualquier caso, la canción suena a algo que Interpol ya ha hecho antes, y seguramente mejor, si ese parecido es todo lo reseñable del tema.

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