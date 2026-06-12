RFTW: Tove Lo con Stromae, Algora, Belén Aguilera, Bebe Rexha…





Hoy 12 de junio se publican los nuevos discos de Olivia Rodrigo, Bebe Rexha, Algora, Mon Laferte (‘Femme Fatale 2’) y también el nuevo EP de Belén Aguilera. Un pedacito de todos ellos está disponible en nuestra playlist Ready for the Weekend.

En España las novedades están dominadas por lo nuevo de Dellafuente y la colaboración de Ana Mena con Lola Indigo. Pero también hay que hablar de lo nuevo de Ganges, La Tania, Blanca Paloma, Metrika, Juicy Bae, Bb trickz o, en un plano más indie, La Paloma y joseluis.

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En el mercado internacional, hay tema de BTS, Tove Lo con Stromae, Interpol o incluso Kanye West. Suede publican un bonus de ‘Antidepressants’.