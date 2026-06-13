Los mejores conciertos de Primavera Pro 2026

Unas horas antes de que se abran las puertas del Fórum para la jornada gratuita del miércoles de Primavera Sound, ya funciona el escenario de conciertos de libre acceso de Primavera Pro, sito al aire libre en el Pati de les Dones del CCCB. Una veintena de conciertos tendrá lugar durante el día, de miércoles a viernes. El Primavera Pro reúne a profesionales de la industria musical (artistas, periodistas, mánagers, cazatalentos) para una serie de conferencias, debates, entrevistas y masterclasses, pero los showcases se abren al público y es habitual ver pasar a curiosos, vecinos, locales y por supuesto guiris de visita en Barcelona.

La jornada de viernes es más testimonial, pues la gente ya ha pisado el Fórum y está pensando en volver al Fórum para ver a sus artistas favoritos, pero la jornada del miércoles es muy intensa, con shows de 13.30 hasta las 21.30, y tan variados.

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El día comenzó con la encantadora Yana, desde Polonia, sin separarse de piano más que para manejar unos secuenciadores que acercaban su sonido al ambient. También dio todo el neo-grunge a lo Courtney Love de naya mö, acompañada de tan sólo un batería; o por la noche Kara Boi (en la imagen). Sería fácil catalogar su música como bedroom pop, pero en un momento se colgó la guitarra eléctrica para interpretar en solitario un tema diferente. Su corte ‘La sensación’ se pega como un chicle porque, ante todo, llaman mucho la atención las letras personales de la artista, que pueden ir sobre «estar perfecta» o «loca de atar».

También fue mágico el concierto de la banda de April, con hechuras de clásicos como los de los deliciosos Lucky Soul, y melodías tarareables como salidas del indie pop de los años 90. Decoradas por un violín, sonaron algunas canciones de su reciente álbum ‘Axe to Grind’. En este artículo destacamos especialmente 5 conciertos que llamaron especialmente mi atención.

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La Sécurité



Los conciertos de Primavera Pro tienen lugar todos seguidos, sin descanso, salvo 20 minutos entre show y show, para desmontar y montar lo siguiente. El colectivo de art-punk de Montreal pasó esos 20 minutos realizando una prueba de sonido que en otro contexto habría quitado algo de glamour a su salida. Pero aquí mereció la pena. No tantos proyectos de los que concurrían ofrecían un concierto de banda completa y sonaron estupendos en su homenaje al pop de finales de los años 70. Una gran base rítmica, mucha importancia de los teclados y a su vez buenas melodías. Temas como ‘Detour’ conectan con formaciones como B-52’s, Devo y Blondie, y su vocalista Éliane Viens-Synnott conecta con todo el mundo por alguna razón. Creo que lo llaman carisma.

L’aranna



La mayor cualidad de Primavera Pro es que te permite descubrir a nuevos talentos a los que no llegarías de otra manera. Es el caso del dúo catalán L’arannà, que tan solo cuenta con 2.000 oyentes mensuales en Spotify. Sobre el papel pueden parecerte de la escuela de Fillas de Casandra, Maria Arnal o Tarta Relena, pero hay que verlas para descubrir el brillo de su personalidad, que no teme a la aproximación eurovisiva. Deberían ir a Benidorm Fest: tremendas voces, a veces acompañadas incluso de improbables coreografías, con un gran sentido de lo escenográfico. Tan pronto se suben en una silla las dos al mismo tiempo, que insertan un bombo tecno o incorporan un tambor. Y al margen de trucos escénicos, canciones tan certeras como ‘Jardí vora el mar’ despuntarían de todas formas. Por algo se llevaron uno de los aplausos más cálidos del público.

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3L3D3P



En este tipo de eventos con showcases de artistas noveles que están empezando es habitual detectar cierta timidez en algunos cantantes, como fue el caso del portugués d.dramatico, que se paseó por el escenario tranquilamente, sin demasiado garbo y portando un bolsito, dejando el protagonismo a sus bonitas canciones. Si 3L3D3P hubiera portado bolso alguno, habría terminado reventado, destruido, desgarrado. La artista, cuyo nombre su pronuncia LDP -en inglés, claro- no paró de hacer vibrar a la audiencia dando botes, vueltas sobre sí misma, acercándose al público, rodando por el suelo. Todo el problema que le pudieras poner a su playback lo resolvió con actitud, simpatía y lanzando también «vocals» en directo, que a veces fallaban, porque no paraba quieta, para desesperación de su DJ y de los técnicos de sonido. Pero dio igual. Todo el mundo movía con ella los brazos al ritmo de su hyper pop de tintes hardcore. La próxima, en horario de club.

Camille Keller



Otro que gastó una enorme presencia escénica, prácticamente en solitario, fue el artista afincado en Bruselas Camille Keller. No me atrevería a llamarle ni cantautor ni rapero, simplemente se paseó por el escenario expresándose a sí mismo, recordando a figuras tan particulares como Mac Miller. En ocasiones, la base podía ser más austera, en ocasiones la base podía pasarse más bien al noise, en ocasiones electrónica o cualquier cosa, siempre centrando en sí mismo las miradas, más como un MC desafiante que como el líder de un proyecto indie del tipo Panda Bear. Deslumbró especialmente al final, cuando estuvieron a punto de cortarle el sonido sin dejarle interpretar su nueva canción, y terminó proyectando que el show estaba dedicado a la memoria de alguien que acababa de perder.

Azikazin Magic World



Otros con los que la gente no paró de botar o mover la cabeza fueron los surcoreanos Azikazin Magic World. El dúo tiene matices en su música que van desde el drum&bass a la indietrónica pasando por lo machacón de lo que entendíamos que era j-pop, todo ello incluso dentro de la misma canción. Es el de Moogia & Lionclad un proyecto ultra 2026 que por algo se ganó la simpatía y la curiosidad de gente de muy diversas edades y estilos. En su caso, nadie abandonó.

Vídeo Resumen de Primavera Pro 2026