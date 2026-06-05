Blood Orange y LaBlackie: Primavera en la calma previa al aguacero

En la primera jornada del Primavera hay dos protagonistas: Cameron Winter (y Geese) y la predicción meteorológica. Unos para bien, la otra, pues para mal. A primera hora, de momento, el tiempo aguanta bien y hay una cantidad ingente para ver a Cameron Winter en el Auditori. Incluso las entradas al festival sufren un pequeño colapso tan temprano como a las 16h. Yo, por eso, dirijo mis pasos al escenario Port a ver los portugueses Paus.

Esta es su gira de despedida. Pensaba que bromeaban, pero no: nos dicen que, si los volvemos a ver, es porque “nos hemos vendido bien caro”. Una pena: sus baterías siamesas están a pleno rendimiento, como la guitarra, el bajo y las programaciones. Su propuesta mezcla algo de math rock con algo de psicodelia, tropicalia incluso. Y todo tiene cierta velocidad de crucero, entre el bailoteo (a pesar del bochorno reinante) y la calma chicha tropical, hasta que aceleran cual metralletas, y nos meten una buena andanada para acabar. ¡Que los baterías van a acabar desollados!

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El camino del Port al escenario Revolut está despejado (¡gracias, Cameron!) y se transita rapidísimo. Me quedé con las ganas de ver el show de Blood Orange en la Paral·lel 62, pero no hubo suerte con la reserva. Así que lo tengo que ver en escenario grande, rodeado de cotorras italianas. El concierto sigue bastante fiel al guión que explica mi compañero Jordi en su crónica del martes. Quizás, aquí, entre tanta gente, su versión al chelo eléctrico a lo Arthur Russell de ‘How Soon Is Now?’ tiene un recibimiento apoteósico. Y a pesar de la distancia, no pierde esa calidez tan soul.

Dev Hynes se reparte las tareas vocales con sus portentosos coristas, Ian Isiah y Eva Tolkin, esta última capaz de hacer que no echemos de menos a Caroline Polachek. También se reparte las tareas instrumentales: Dev es un frenesí de idas y venidas entre teclados, guitarra… Se le nota felicísimo en ‘Vivid Light’. Más feliz soy yo, que logro adelantarme y librarme de las cotorras. Le perdono que me recorte ‘Mind Loaded’, porque ‘Best to You’ se convierte en una fiesta gozosa. Para redondear, hubiera sido perfecto que todos esos saxos que se oyen estuvieran presentes y no pregrabados. Pero se lo perdonamos por imprimir aires de Prince a ‘You’re not Good Enough’. O hacer de ‘Charcoal Baby’ una purita jam funky.

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Aunque el que se lleva el gato al agua es Tariq Al-Sabir, que aparte de tocarlo también casi todo, pone unas voces portentosas en ‘Countryside’. Mientras, Eva lo borda en la final ‘The Field’. Dev parece que nos quiere decir algo al cierre de su concierto, pero los aplausos y vítores del público le cortan. Sonríe y calla. Ha sido un concierto extraordinario. Quizás se echa de menos esa cualidad de recogimiento de dormitorio que respira ‘Essex Honey’, la delicadeza sobrenatural que recorre todo el disco. Quizás hubiera sido preferible haber degustado el concierto en un escenario más recogido. Pero ver a Blood Orange en su cima es un privilegio.

En el escenario Schwarzkopf voy a ver cómo ha crecido LaBlackie desde que la vi en el Monkey Week de 2023. Están empezando a caer las primeras gotas de agua, pero no parece nada importante. Aún más chula y divertida, ella solo se necesita a ella, la corista y la de las bases para llenarlo todo. Abre con ‘New York’, de su EP ‘2070’. Se dirige al público en catalán y suelta su hip hop sin concesiones. Nos pega tiros con la quinqui ‘Fugitivo’. Sin embargo, a eso de las 20h la lluvia empieza a arreciar. LaBlackie nos anima cuando nos ve mojándonos.

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Y es divertido, y todos bailamos en nuestros chubasqueros de colores baratos. Nos pregunta si nos gusta el reggaeton. Pero se empieza a escuchar otra música de fondo. Me giro, y en el escenario Port están tocando… ¿The New Eves? ¿Agriculture? ¿Los han adelantado? Teóricamente, ambos escenarios van consecutivos y a esa hora no hay nadie programado. Y de repente, la simpática lluvia se torna un aguacero con mucho viento, lo que hace muy incómodo quedarse.

La lluvia arrecia, y opto por una retirada provisional hasta que amaine. Lo que no sé, en el momento de salir del recinto para guarecerme y descansar un momento, es que ya no podré volver a entrar: la información va llegando a ráfagas y se confirman algunas cancelaciones. Así que la retirada provisional se convierte, ay, en definitiva. Me quedo sin Massive Attack ni Father John Misty ni… Mañana será otro día…