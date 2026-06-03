Chelo eléctrico y emoción a flor de piel: Blood Orange en Barcelona

Todos los que amamos ‘Essex Honey‘ el año pasado sabíamos que el concierto de Blood Orange en el Primavera Sound iba a ser especial, sobre todo si conseguíamos verlo en sala, ya que Dev Hynes era uno de los artistas confirmados en la programación paralela de Primavera a la Ciutat y no actuaba en Barcelona desde 2019. Además, el material de ‘Essex Honey’ es particularmente íntimo y biográfico, y presenciarlo en vivo -y no es un listening party– en un recinto más acogedor que la vastedad del Fòrum prometía ser una experiencia diferente.

Y así fue. El Paral·lel 62 recibió este martes a Dev Hynes dos días antes de su presentación en el Fòrum, el 4 de junio, y la sinergia entre artista y público fue evidente. Tanto, que el propio Hynes expresó su emoción por el calor de la audiencia y afirmó que tocar allí «es una bendición» y que su reacción es un «gran reafirmación» de por qué ama su profesión.

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Sus palabras no llegaron hasta después de interpretar la popular ‘You’re Not Good Enough‘, ya pasado el ecuador del concierto, pero casi no hizo falta escucharlas para percibirlo. La presencia de Hynes es hipnótica. Y eso que, pasando de la guitarra a los teclados y caminando de una punta a otra del escenario, apenas está fijo en una posición: cuesta incluso grabar un vídeo o hacer una foto decente.

Armado con sus reconocibles cascos, Hynes apareció en escena completamente solo, cargando un violonchelo eléctrico, para marcarse una versión de ‘How Soon Is Now?’ de los Smiths. Un inicio extraño, pero cuando entró su banda en escena -que incluye a Tariq Al-Sabir tocando varios instrumentos, además de los coros de Ian Isiah y Eva Tolkin- todo empezó a cuajar. Las melodías cargadas de melancolía de ‘Look at You’ o ‘Somewhere in Between’ marcaron el arranque del concierto antes de que ‘Jesus Freak Lighter’ aportara texturas más eléctricas y cercanas al indie rock, en un espectáculo donde guitarras, teclados, batería, backing tracks y samples sonaron con el mismo buen gusto que en las grabaciones.

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Y, fiel a la filosofía de Blood Orange, el repertorio transitó con fluidez entre géneros: de la música disco de ‘Uncle ACE’ a los ritmos tropicales de ‘Best to You’ y la nana hipnótica de ‘Mind Loaded‘ -donde me pareció escuchar la voz pregrabada de Caroline Polachek de fondo-, siempre transmitiendo esa sensación de creación profundamente autoral e irrepetible, y de sofisticación neoyorquina a pesar de que Hynes es británico.

Quizá mi momento favorito fue el muro de sonido de teclados y guitarras que construyeron Blood Orange y su banda en ‘Charcoal Baby‘, donde daba la sensación de que el concierto alcanzaba su punto de ebullición tanto en lo instrumental como en lo emocional. Aunque estoy seguro de que muchas canciones habrían ganado enteros con más instrumentos sobre el escenario -‘Essex Honey’ es muy rico en matices instrumentales- y menos elementos pregrabados, los instrumentos sonaron impecables y los coros de Ian Isiah y Eva Tolkin tuvieron varios momentos de protagonismo.

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El cierre con ‘The Field‘ resultó idóneo para recordar qué disco viene a presentar Blood Orange. Sin embargo, resulta llamativo que el repertorio de ‘Essex Honey’ no llegara ni a ocupar la mitad del set: contando la versión de los Smiths que abrió el concierto, hubo más temas antiguos que nuevos. Si eché algo en falta fue precisamente una mayor presencia de las canciones de ‘Essex Honey’, aunque también es comprensible que, después de siete años sin actuar en Barcelona, Hynes optara por equilibrar el repertorio entre su nuevo trabajo y los temas más queridos de su trayectoria.