El poema de Joshua Idehen sobre quién hace la colada es brillante

Estos días hemos escogido como Disco de la Semana el nuevo de Joshua Idehen, a tenor de sus grandes conciertos ofrecidos en España, de mano de Primavera Tours. La forma de entrar en «I know you’re hurting…» es a través de bangers para la pista de baile como ‘This Is The Place’, ‘Turn It Around’ o ‘It Always Was‘, que ya fue Canción del Día.

Pero la canción señera, inolvidable, inconfundible del disco es ‘Mum Does the Washing’. Es increíble que un tema como este tenga casi 2 millones de escuchas, pero como parodia de los diferentes sistemas económicos, corrientes artísticas o movimientos sociales, en función de «quién hace la colada» ha calado entre el público. ¿Qué es eso que samplea? ¿Acaso una versión de ‘If I Were a Richman’ con el «pitch» cambiado? Antes que nada, Joshua Idehen es poeta, así que dejemos que sean sus palabras las que hablen:

- Publicidad -

«El mundo según cómo tu madre lava la ropa

Capitalismo:

Tu madre lava la ropa, le pagas un dólar

Le pides que lave la ropa de tu amigo, tu amigo te paga cincuenta dólares

Comunismo:

Tu madre lava la ropa, tú lavas la ropa

Todas las noches, saludas una foto de tu padre

- Publicidad -

Socialismo:

Tu madre lava la ropa, tú cocinas

Todos son felices, en teoría

Feudalismo:

Tu madre lava la ropa y te paga impuestos

Colonialismo:

Entras sin permiso en la habitación de tu madre

Dices que tú fuiste quien descubrió la habitación de tu madre

Y dejas toda tu ropa sucia en el suelo

Fascismo:

Tu madre lava la ropa

Y estás obsesionado con su nariz

- Publicidad -

Liberalismo:

Observas a tu madre lavar la ropa

Y te sientes realmente, realmente mal

«Hay que hacer algo», dices

Y puede que se haga o puede que no

Libertarismo:

Tu madre lava la ropa

Y crees que la lavaste tú

Religión:

Tu madre lava la ropa

Y le das gracias a Dios

Ateísmo:

Tu madre lava la ropa

Haces un vídeo de 12 partes en YouTube exigiendo pruebas revisadas

De que, efectivamente, lavó la ropa

Sionismo:

Empujaste a tu madre a la lavadora

Y el centrifugado la mareó

Y ese mareo la hizo vomitar

Y señalas ese vómito y lo llamas antisemitismo

Americanismo:

Tu madre lava la ropa

Está en la Constitución

Fin de la discusión

Mansplaining:

Tu madre lava la ropa

Le dices cómo hacerlo mejor

cuando nunca has lavado la ropa

Matrimonio entre personas del mismo sexo:

Vuestras madres lavan la ropa

Patriarcado:

Tu madre no existe

La ropa se lava sola misteriosamente

TERFas:

Tu madre no quiere que tu otra madre lave la ropa

Por cosas como los genitales y demás

Encuesta:

Hay un 70% de probabilidad

De que laves la ropa el sábado por la noche

100% de que tu madre la tenga lavada

el domingo por la mañana

Africanismo:

Vas a casa de Benny

La madre de Benny lava la ropa

Le preguntas a tu madre por qué no la lava ella

No sobrevives esa noche

Feminismo:

Tu madre insiste en que crezcas y laves tu propia ropa

Feminismo blanco:

Tu madre contrató a una mujer de color para lavar la ropa

Feminismo masculino:

La única vez que lavé la ropa

Le conté a todo el mundo que lavé la ropa

Escribí una entrada en mi blog

Presumí de ello

Me tomé una selfie

Historia de Instagram

Salí en la tele

Gané un Óscar

Jugué a Fortnite

Bailé

Soy un aliade

Hashtag #MeToo

Igualitarismo:

La única vez que lavaste la ropa

Es prueba de que todos somos iguales y que ya nadie necesita el feminismo

Hip-hop:

Todos los días me esfuerzo

Todos los días me esfuerzo

Cuando traigo la cesta

Mamá mete la ropa

Narcisismo:

Te ves bien con la ropa que lavó tu madre

Surrealismo:

La ropa lavó a tu madre

