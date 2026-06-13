El poema de Joshua Idehen sobre quién hace la colada es brillante

Estos días hemos escogido como Disco de la Semana el nuevo de Joshua Idehen, a tenor de sus grandes conciertos ofrecidos en España, de mano de Primavera Tours. La forma de entrar en «I know you’re hurting…» es a través de bangers para la pista de baile como ‘This Is The Place’, ‘Turn It Around’ o ‘It Always Was‘, que ya fue Canción del Día.
Pero la canción señera, inolvidable, inconfundible del disco es ‘Mum Does the Washing’. Es increíble que un tema como este tenga casi 2 millones de escuchas, pero como parodia de los diferentes sistemas económicos, corrientes artísticas o movimientos sociales, en función de «quién hace la colada» ha calado entre el público. ¿Qué es eso que samplea? ¿Acaso una versión de ‘If I Were a Richman’ con el «pitch» cambiado? Antes que nada, Joshua Idehen es poeta, así que dejemos que sean sus palabras las que hablen:
«El mundo según cómo tu madre lava la ropa
Capitalismo:
Tu madre lava la ropa, le pagas un dólar
Le pides que lave la ropa de tu amigo, tu amigo te paga cincuenta dólares
Comunismo:
Tu madre lava la ropa, tú lavas la ropa
Todas las noches, saludas una foto de tu padre
Socialismo:
Tu madre lava la ropa, tú cocinas
Todos son felices, en teoría
Feudalismo:
Tu madre lava la ropa y te paga impuestos
Colonialismo:
Entras sin permiso en la habitación de tu madre
Dices que tú fuiste quien descubrió la habitación de tu madre
Y dejas toda tu ropa sucia en el suelo
Fascismo:
Tu madre lava la ropa
Y estás obsesionado con su nariz
Liberalismo:
Observas a tu madre lavar la ropa
Y te sientes realmente, realmente mal
«Hay que hacer algo», dices
Y puede que se haga o puede que no
Libertarismo:
Tu madre lava la ropa
Y crees que la lavaste tú
Religión:
Tu madre lava la ropa
Y le das gracias a Dios
Ateísmo:
Tu madre lava la ropa
Haces un vídeo de 12 partes en YouTube exigiendo pruebas revisadas
De que, efectivamente, lavó la ropa
Sionismo:
Empujaste a tu madre a la lavadora
Y el centrifugado la mareó
Y ese mareo la hizo vomitar
Y señalas ese vómito y lo llamas antisemitismo
Americanismo:
Tu madre lava la ropa
Está en la Constitución
Fin de la discusión
Mansplaining:
Tu madre lava la ropa
Le dices cómo hacerlo mejor
cuando nunca has lavado la ropa
Matrimonio entre personas del mismo sexo:
Vuestras madres lavan la ropa
Patriarcado:
Tu madre no existe
La ropa se lava sola misteriosamente
TERFas:
Tu madre no quiere que tu otra madre lave la ropa
Por cosas como los genitales y demás
Encuesta:
Hay un 70% de probabilidad
De que laves la ropa el sábado por la noche
100% de que tu madre la tenga lavada
el domingo por la mañana
Africanismo:
Vas a casa de Benny
La madre de Benny lava la ropa
Le preguntas a tu madre por qué no la lava ella
No sobrevives esa noche
Feminismo:
Tu madre insiste en que crezcas y laves tu propia ropa
Feminismo blanco:
Tu madre contrató a una mujer de color para lavar la ropa
Feminismo masculino:
La única vez que lavé la ropa
Le conté a todo el mundo que lavé la ropa
Escribí una entrada en mi blog
Presumí de ello
Me tomé una selfie
Historia de Instagram
Salí en la tele
Gané un Óscar
Jugué a Fortnite
Bailé
Soy un aliade
Hashtag #MeToo
Igualitarismo:
La única vez que lavaste la ropa
Es prueba de que todos somos iguales y que ya nadie necesita el feminismo
Hip-hop:
Todos los días me esfuerzo
Todos los días me esfuerzo
Cuando traigo la cesta
Mamá mete la ropa
Narcisismo:
Te ves bien con la ropa que lavó tu madre
Surrealismo:
La ropa lavó a tu madre