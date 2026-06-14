‘Mi Catedral’ capta el carácter artesano de «Triángulo»

El pasado mes de octubre Triángulo de Amor Bizarro grabaron un directo para KWXP en Bilbao, suponemos que en el entorno de BIME. El concierto se subió en febrero avanzando un tema nuevo llamado ‘Mi catedral’.

Pocos días después se compartió el primer single de su nuevo disco, mucho más comercial, ‘Sacrificio’, y de alguna manera nos olvidamos de ‘Mi catedral’. Parecía que hubieran elegido este tema solo porque el rodaje se realizó en la Iglesia de la Encarnación. ‘Mi catedral’ casi que dentro de una «catedral», dejando planos muy apropiados. Sin embargo, el tiempo está confirmando que esta es la canción más importante de esta era. No en vano es el tema que da título al álbum. ‘Mi catedral’ es nuestra Canción del Día hoy.

- Publicidad -

‘Mi catedral’ es la composición que mejor resume la filosofía artesana de Triángulo de Amor Bizarro. Una carrera de fondo al margen de la industria musical, en este caso fabricando con sus propias manos «una vasija». Esa es su «catedraaaaaaal», canta Isa Cea.

Se entiende mejor con la explicación que están dando en las entrevistas: «El álbum habla de que a lo mejor hay que crear nuestro propio futuro y eso es «Mi Catedral». Que hay que reinventar un poco todo, dejar atrás cosas que a lo mejor ya no son tan modernas como nos quieren hacer creer. Como las redes sociales, como el sistema turbocapitalista decrépito, y que a lo mejor hay que dar paso también a nuevas generaciones y que creen su propio mundo».

- Publicidad -

La producción del álbum enriquece la versión en vivo que conocimos de entrada, incorporando unos sintetizadores que parecen prestados de ‘Joan of Arc’ de OMD, lo que le da un toque melancólico. Todo ello sin que se pierda un ápice de la energía que va aportando poco a poco el baterista Rafa Mallo, que se luce especialmente en el clímax final.

Triángulo de Amor Bizarro tienen una agenda con decenas de conciertos repartidos por todo el país, culminando en Barcelona y Madrid ya el año que viene. No te los pierdas en las salas.



