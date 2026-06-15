Buena entrada en listas de Niall Horan, mala de Evanescence

Quevedo continúa dominando la lista de discos española por 7ª semana consecutiva. ‘El Baifo’ se debe de acercar a pasos agigantados al doble platino, porque Bad Bunny sigue contenido en el puesto 2 pese a que lleva dos semanas actuando en España non stop.

La entrada más fuerte de la semana es la de Niall Horan en el número 9 con ‘Dinner Party’. El álbum ha sido naturalmente número 1 en Reino Unido, pero ojo, también en Alemania, Holanda, Irlanda y Australia. También ha sido top 4 en Italia y Suiza.

- Publicidad -

La noticia de la semana es lo baja que es la entrada de ‘Sanctuary’ de Evanescence en nuestro país. El álbum llega solo al puesto 72, por debajo de lo logrado recientemente por gente como Triángulo de Amor Bizarro o La La Love You.

El grupo de Amy Lee sí ha logrado ser top 2 en Australia, top 5 en Alemania y top 10 en Reino Unido, aunque las entradas en Francia (23) y Holanda (46) también son modestas. Peor aún, la previsión es nefasta en Estados Unidos, donde ‘Sanctuary’ podría rondar el puesto 38 según HDD y sería, por mucho, el peor dato de su carrera: ‘The Bitter Truth’ fue top 11 en 2021.

- Publicidad -

Evanescence consiguieron sendos números 1 en el Billboard 200 en 2006 y 2011 con sus discos segundo y tercero. Su debut ‘Fallen’ fue top 3 en Estados Unidos pero el álbum terminó siendo 8 veces platino y continúa siendo su mayor éxito. Hoy por hoy sería un milagro alcanzar el disco de oro.

Las novedades de la semana en España se completan con ‘8-Tracks’ de Pink Floyd (52) y ‘Live from Mexico’ de Dua Lipa (54).



