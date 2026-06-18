Sienna Spiro agota entradas en minutos para Madrid y Barcelona

Hoy se ponen a la venta en Live Nation las entradas para los primeros conciertos de Sienna Spiro en nuestro país, que serán el 29 de marzo de 2027 en la sala Paral·lel 62 de Barcelona y el 30 de marzo de 2027 en La Riviera de Madrid. La cantante británica es una de las artistas del momento como prueba el revuelo formado por su debut, que se publicará con varias variantes de color que ya lucen agotadas o a punto de agotarse en su web. Actualización: las entradas se han agotado en minutos.

Sienna Spiro publicará su álbum ‘Visitor’ el 3 de julio, en competencia con la mismísima Madonna, precedido por multitud de éxitos. ‘Die on this Hill‘ se acerca a los 500 millones de streams en Spotify, como ya os contamos, pero es que también superan los 100 millones de reproducciones baladas como ‘The Visitor’, ‘You Stole the Show’ o la desgarrada ‘Maybe’. Todas ellas estarán en ‘Visitor’.

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En esas canciones a piano la referencia clara podría ser la Adele más baladesca, es decir, también Carole King. Ojo igualmente a ese vinilo de la poetisa, escritora y luchadora por los derechos civiles Nikki Giovanni, con el que posa en las fotos.

Pero en ‘Material Lover’ ofrece otro registro. Nuestra Canción del Día hoy, contenida en la banda sonora de ‘El diablo se viste de Prada 2‘, es más soul y uptempo, más Dusty Springfield o Aretha, por ejemplo. Un tema que se termina agradeciendo mucho para dinamizar secuencias y repertorios.

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‘Material Lover’ comienza celebrando el placer de irse de compras, «en un día en que te sientes mal», en sintonía con el espíritu consumista de la película. Es además su canción más chula y menos dramática, con un pre-estribillo que repite varias veces «they can’t do it like me» y un estribillo que contesta críticas de superficialidad.

‘Material Lover’ ya ha sido top 20 en Reino Unido y número 23 en Irlanda, haciendo sus pinitos igualmente en Holanda y Australia. La internacionalización de Sienna Spiro es cuestión de tiempo, dado lo que tiene su repertorio de atemporal. ¿Recordáis cuando Adele actuó en La Riviera?

