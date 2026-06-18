Reggaeton Beach Festival cancela todas sus fechas en 2026

Al igual que eventos como el Fortaleza Sound o el Solaris Nerja, Reggaeton Beach Festival ha anunciado la cancelación de todas sus ediciones. La organización ha transmitido la noticia a sus proveedores en un comunicado recogido por El Mundo: «Nos vemos obligados a confirmar que los festivales previstos no se celebrarán».

Reggaeton Beach Festival tenía previsto celebrarse en Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid, Mallorca, Santander y Nigrán, lugares en los que ya había vendido una buena parte de las entradas. En estos momentos, la venta de entradas online está suspendida. Al igual que la veintena de eventos cancelados en 2026, la razón que presenta la organización es la falta de viabilidad: «Tras evaluar todas las opciones disponibles, lamentamos comunicar que no ha sido posible encontrar una situación sostenible».

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Según indica El Mundo, la celebración del festival ya llevaba varias semanas en duda, mencionando que el concierto de Tenerife, programado para el 27 de junio, se encontraba bloqueado en la página web del evento. No se podían comprar entradas y tampoco se sabía dónde se celebraría.

Por último, la organización explica que esta situación no tiene su origen en el ejercicio actual, sino que «viene condicionada, en parte, por dificultades acumuladas de ejercicios anteriores».