CURRO es boyfriend material, pero no se casa, en ‘Teskiya’

De acuerdo con El Diario de Sevilla, la expresión “tesquiyá” es “la interjección con la que podemos expresar desacuerdo o incredulidad cuando nos dicen algo que consideramos falso o exagerado. Procede de la pregunta retórica ‘¿te quieres ir ya?’ o ‘¿te quieres ir ya por ahí?’, dicha de manera contraída, con un toque de ironía y con una dicción propia de Cádiz”.

Una variación de esta forma, ‘Teskiya’, titula el nuevo single del gaditano CURRO, que es uno de los mejores de su carrera y la Canción del Día de hoy.

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El autor de ‘A Toro Pasao‘, una de las mejores canciones de 2025, vuelve con un tema alegre y muy rítmico, marcado por una melodía coreable y rumbera y por un espectáculo de producción repleta de palmas y percusiones y detalles instrumentales, como los tensos arreglos de cuerda o vientos que emergen sutilmente en varios puntos de la canción.

Con ecos también al funk carioca y matices de latin club, que en ningún caso diluyen el espíritu festivo y comunitario de la canción, ‘Teskiya’ sirve además como afirmación de la independencia de CURRO, que tiene muchas novias y novios pero advierte: “yo no me caso con nadie, no me vale cualquier cosa”. Eso sí, se postula como boyfriend material: “Soy lo que quieren las madres / educado, guapo y exclusivo / un premio pa’l que le toca”, dice el genial estribillo.

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La cosa se complica en la segunda estrofa, que incluye la rima: “tengo todo lo bueno que de un gran hombre se espera / menos dinero, sírvase usted lo que quiera”, y lo que parece la confesión de un desorden emocional: “Soy algo inestable, pero fiel compañera / juro, el día que cambie / quedarme una vida entera”. Hasta que llegue el amor de su vida, que no pare la fiesta.

