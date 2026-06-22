Clive Davis, descubridor de Whitney o el Boss, muere a los 94 años

Ha muerto Clive Davis, una de las figuras más influyentes de la industria musical estadounidense, a los 94 años. El ejecutivo discográfico ha fallecido este lunes en Nueva York después de haber sido hospitalizado el pasado viernes por una infección respiratoria.

Pocos ejecutivos discográficos tuvieron tanto impacto en la historia del pop como Clive Davis. Fue presidente de Columbia Records, después fundó Arista Records, y su nombre aparece ligado al descubrimiento y desarrollo de algunos de los artistas más importantes del pop contemporáneo.

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Entre los talentos que fichó e impulsó destacan Whitney Houston, de quien fue uno de los principales mentores, y también nombres tan dispares e icónicos como Bruce Springsteen, Billy Joel, Santana, Aerosmith, Janis Joplin, Pink Floyd, Barry Manilow o, más recientemente, Alicia Keys.

Ganador de cinco premios Grammy e incorporado al Rock and Roll Hall of Fame en el año 2000 en la categoría de no intérprete, Davis continuó vinculado a Sony Music durante las últimas décadas de su vida como director creativo.

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En un comunicado, la familia de Davis ha destacado tanto su legado en la industria musical como su faceta personal. Sus familiares han recordado que, pese a su enorme éxito profesional, siempre dio prioridad a su familia y a las personas más cercanas.