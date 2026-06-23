RAYE se monta su propio musical



‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.‘ tiene un lugar reservado entre lo mejor de 2026. No ha sido un disco exento de polémica, de hecho ha obtenido alguna crítica tibia en medios como The Guardian, pero a su vez ha reafirmado que RAYE es una artista especial, de esas que no puedes confundir con nadie más. Ni siquiera con Amy Winehouse. Por eso le dedicamos el nuevo episodio del podcast REVELACIÓN O TIMO.

RAYE empezó componiendo para otros artistas, colaboró incluso con Charli XCX y cantó en temas dance como ‘Regardless’ con Rudimental o ‘Bed’ con Joel Corry y David Guetta. Tuvo una salida traumática de Polydor, que la había fichado en 2014, y finalmente emprendió su propia carrera en solitario.

- Publicidad -

‘My 21st Century Blues‘ fue su debut de verdad, un álbum crudo en el que habló de abusos, de los problemas para aceptar su cuerpo, de homofobia y política en unas letras directas e incómodas a veces, muy poco habituales en el mundo del pop. Allí consiguió viralizar hasta los mil millones de streams el tema ‘Escapism’.

Justo cuando algunas voces afirmaban que los 6 Brits que había recibido por su debut eran algo exagerado, RAYE se ha sacado de la manga un nuevo clásico, ‘WHERE IS MY HUSBAND’, y un álbum complejo de 73 minutos que no sigue la estela de esta canción ni mucho menos. Como mucho en «Lover Boy».

- Publicidad -

Luego RAYE ha preferido idear algo parecido a su propio musical, con su presentación (‘Girl Under the Grey Cloud’), su despedida (‘FIN’), sus momentos barrocos (‘Winter Woman’, ‘Click Clack Symphony’) y sus momentos ligeros (‘Life Boat’, ‘I Hate The Way I Look Today’). Lo analizamos en el capítulo de esta semana. Uno de los últimos de esta temporada, antes del cierre, que grabaremos en vivo en la Sala El Sol el próximo 8 de julio.

