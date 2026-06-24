Dani Martín responde a las críticas tras su polémica viral en Córdoba: «Tenemos la piel muy fina últimamente»

Dani Martín ha estado en el foco de la polémica en redes durante las últimas horas tras la viralización de un clip suyo en el último concierto de su gira ’25 P*t*s Años’, el cual tuvo lugar en Córdoba. En el vídeo se ve la interacción entre el cantante y una niña que quería subir a cantar al escenario con él. Aunque Martín asegura que fue una «situación bastante tierna y cómica», las redes se lo han tomado de otra forma.

El cantante ve a la niña levantando un cartel en el que se lee «¿Me subes al escenario?» y el responde que «luego» la subirá: «Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy mal educada», soltó el artista en un tono bromista. Este continuó: «¿Te cree que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras o qué? ¿Qué te crees que soy yo? ¿Un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?», comenta antes de pedir un aplauso para ella.

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Al final, es cierto que la niña se quedó sin subir al escenario. Tras el revuelo formado en redes, con la mayoría de usuarios criticando la actitud de Dani Martín, el cantante ha subido una serie de vídeos a sus Stories en los que asegura sentirse «sorprendido» por lo que genera clicks hoy en día. Él describe lo ocurrido como una situación «tierna» y «cómica» en la que adopta un «tono payaso».

Martín se mantiene ligeramente sarcástico durante el comunicado: «No da pa’ más el asunto, a todos los ofendidos les pido disculpas y caminaré de rodillas hasta la carretera esta tarde». Este prosigue diciendo que «lo mejor va a ser no comunicarnos entre las personas, porque cada cosa es mirada con una lupa sacada de contexto, con los vídeos editados… Pedí un aplauso para la niña y todo, no sé que más me faltó hacer», asegura.

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El artista termina reflexionando sobre la necesidad de causar polémica con cualquier cosa: «Necesitamos todo el rato que haya problemas y todo está bien. Los verdaderos problemas son otros», expresa. Antes de despedirse, vuelve a pedir «disculpas»: «El que se sienta ofendido le pido disculpas, aunque no tenga que hacerlo, pero bueno, parece que tenemos la piel muy fina últimamente».

Parecía broma hasta que se acabó el concierto y la niña seguía esperando con el cartel pic.twitter.com/AZ0koAxn5S — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) June 23, 2026

Dani Martín ha salido a dar explicaciones por este vídeo. Dice que la gente no ha entendido su sentido del humor. pic.twitter.com/aa9y3AzdNi https://t.co/UvBtfAxK9P — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) June 24, 2026