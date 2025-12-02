Dani Martín anima a sus fans a no votar «a nadie»

En su último concierto en el Movistar Arena, uno de los 10 que llevará a cabo para conmemorar sus 25 años de carrera, Dani Martín ha mandado un mensaje político a los asistentes que levantará más de una ceja: «Os animo a que no votéis a nadie, para que se den cuenta de que no nos representa ninguno».
Este empieza dando un discurso sobre todas las personas que le han dicho que no llegaría a nada, para torcerse rápidamente en cuanto toca la política. Después de dejar claro que él no va a votar a ningún partido político, ha animado a sus fans a hacer lo mismo: «Todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor y corazón es nuestro mayor tesoro», aseguró.
Estas palabras del cantante llegan después de hablar de la pandemia, con la que mencionó a los «médicos, doctores, enfermeros» a los que «no se les ha subido el sueldo», y de la DANA de Valencia, que «la sacó adelante el pueblo»: «Lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones», contó el ex de El Canto del Loco.
Este ha terminado con un mensaje por la crisis de la vivienda, que ha dedicado a «jóvenes» y «pequeños»: «Un abrazo a todos esos políticos, para que piensen más en la ciudadanía y no en las empresas», concluyó.
@laurafme Vedlo hasta el final ✨ @Dani Martín ♬ sonido original – Laura Fernández