Belén Aguilera, joseluis, Gara Durán… gratis en Bilbao

Bilbao BBK Live ha anunciado la nueva edición de Bereziak, el programa que lleva la música del festival al centro de la ciudad. Este año contará con actuaciones de Belén Aguilera, Ana Curra, Merina Gris, Las Petunias, LABLACKIE, Raly, Gara Durán o joseluis, entre otros, que actuarán en distintos espacios de Bilbao entre el 9 y el 11 de julio.
La programación arrancará antes con un concierto especial de José González el 8 de julio en el Museo Guggenheim Bilbao, cuyas entradas ya están agotadas.
El ciclo, que forma parte de la extensión urbana del festival, vuelve a llevar la música a distintos puntos de la ciudad en el marco del 20º aniversario de Bilbao BBK Live, reforzando su conexión con Bilbao y ampliando los escenarios habituales hacia nuevos espacios como la ría.
La programación principal de Bilbao BBK Live tendrá lugar en Kobetamendi y repasamos sus nombres destacados en este especial.
MIÉRCOLES 8 DE JULIO
Museo Guggenheim Bilbao
22:00 José González
JUEVES 9 DE JULIO
Escenario BBK – Sala BBK
13:00h Belén Aguilera
VIERNES 10 DE JULIO
Escenario San Miguel – Kiosko Arenal
12:30h Baliza
14:00h Ana Curra
Escenario Johnnie Walker – Jardines de Albia
14:30h Las Petunias
Escenario Vueling – Torres Isozaki
15:00h Raly
Escenario Azulmarino – Ría de Bilbao
12:30h / 14:00h Gara Durán
SÁBADO 11 DE JULIO
Escenario San Miguel – Kiosko Arenal
12:30h Calequi y Las Panteras
14:00h Merina Gris
Escenario Johnnie Walker – Jardines de Albia
13:00h Las Bajas Pasiones
14:30h SVSTO
Escenario Vueling – Torres Isozaki
13:30h Teo Lucadamo
15:00h LABLACKIE
Escenario Azulmarino – Ría de Bilbao
12:30h / 14:00h joseluis