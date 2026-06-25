Belén Aguilera, joseluis, Gara Durán… gratis en Bilbao

Bilbao BBK Live ha anunciado la nueva edición de Bereziak, el programa que lleva la música del festival al centro de la ciudad. Este año contará con actuaciones de Belén Aguilera, Ana Curra, Merina Gris, Las Petunias, LABLACKIE, Raly, Gara Durán o joseluis, entre otros, que actuarán en distintos espacios de Bilbao entre el 9 y el 11 de julio.

La programación arrancará antes con un concierto especial de José González el 8 de julio en el Museo Guggenheim Bilbao, cuyas entradas ya están agotadas.

- Publicidad -

El ciclo, que forma parte de la extensión urbana del festival, vuelve a llevar la música a distintos puntos de la ciudad en el marco del 20º aniversario de Bilbao BBK Live, reforzando su conexión con Bilbao y ampliando los escenarios habituales hacia nuevos espacios como la ría.

La programación principal de Bilbao BBK Live tendrá lugar en Kobetamendi y repasamos sus nombres destacados en este especial.

- Publicidad -

MIÉRCOLES 8 DE JULIO

Museo Guggenheim Bilbao

22:00 José González

JUEVES 9 DE JULIO

Escenario BBK – Sala BBK

13:00h Belén Aguilera

- Publicidad -

VIERNES 10 DE JULIO

Escenario San Miguel – Kiosko Arenal

12:30h Baliza

14:00h Ana Curra

Escenario Johnnie Walker – Jardines de Albia

14:30h Las Petunias

Escenario Vueling – Torres Isozaki

15:00h Raly

Escenario Azulmarino – Ría de Bilbao

12:30h / 14:00h Gara Durán

SÁBADO 11 DE JULIO

Escenario San Miguel – Kiosko Arenal

12:30h Calequi y Las Panteras

14:00h Merina Gris

Escenario Johnnie Walker – Jardines de Albia

13:00h Las Bajas Pasiones

14:30h SVSTO

Escenario Vueling – Torres Isozaki

13:30h Teo Lucadamo

15:00h LABLACKIE

Escenario Azulmarino – Ría de Bilbao

12:30h / 14:00h joseluis