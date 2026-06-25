Fades denuncia una agresión homófoba durante un concierto

Fades ha denunciado una agresión sufrida durante su concierto de este fin de semana en Vilassar de Mar. Según ha explicado el grupo en redes sociales, varias personas del público lanzaron cubitos de hielo al escenario hasta en tres ocasiones, obligando a la banda a parar la actuación repetidamente antes de tomar la decisión de cancelarla.

En su comunicado, el grupo señala que es el tercer concierto de la gira en el que sufre algún tipo de agresión por parte del público, cuando apenas lleva 10 fechas. Además, denuncia que estos episodios llegan acompañados de amenazas y mensajes de odio en redes.

- Publicidad -

Fades relaciona esta situación con su visibilidad como grupo queer y con su defensa de la lengua y la cultura catalanas. «Estamos sufriendo directamente el auge de la extrema derecha», escribe la banda, que también llama a responder a ese clima de hostilidad con organización y presencia en los espacios públicos.

El grupo ha agradecido el apoyo de su equipo y de la organización del evento, así como del dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada.

- Publicidad -

Comunicado de FADES

Durante el concierto de ayer en Vilassar de Mar, nos lanzaron cubitos de hielo hasta en tres ocasiones sobre el escenario. Después de tener que parar el concierto tres veces, decidimos cancelarlo.

Es el tercer concierto de esta gira en el que sufrimos algún tipo de agresión por parte del público y solo llevamos 10. Todo esto viene acompañado de amenazas y de un odio generalizado en redes. Estamos sufriendo directamente el auge de la extrema derecha por ser personas queer y defender la lengua y la cultura catalanas. Pero todo este odio tenemos que reconvertirlo juntas en fuerza para organizarnos y seguir ocupando los espacios públicos.

- Publicidad -

Queremos agradecer tanto a nuestro equipo como al protocolo y al personal de seguridad que la organización nos ha proporcionado, incluso antes de comenzar el concierto.