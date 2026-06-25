El PP deja en el aire, a 48 horas vista, el festival de eldiario.es

El Festival de las Ideas y la Cultura, organizado por elDiario.es junto al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, ha quedado en suspenso apenas dos días antes de empezar tras la decisión del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de paralizar cautelarmente el evento al admitir un recurso presentado por la portavoz del Partido Popular en el municipio, Janette Novo, contra el contrato de organización.

La quinta edición del festival, integrada en la programación de Ágora Rivas 2030, estaba pensada como un gran encuentro cultural con periodistas, escritores, músicos, humoristas, podcasts en directo y actividades abiertas al público durante dos jornadas, 26 y 27 de junio.

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Desde el Ayuntamiento hablan de “maniobra política” y defienden que el recurso llega fuera de plazo y sin legitimidad. Además, aseguran que el contrato cumple todos los requisitos legales y han pedido levantar la suspensión ipso facto.

La alcaldesa, Aída Castillejo, de Izquierda Unida, ha sido contundente al afirmar que no van contra un contrato sino contra una ciudad que piensa, debate y defiende la cultura.

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Por ahora, el tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo del recurso, pero la medida cautelar deja el festival en el aire y con muy poco margen para salvar una edición que llevaba meses de preparación.