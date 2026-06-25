Belén Aguilera prefiere ser «la que no vocaliza» que «otra cosa»

Belén Aguilera ha visitado Los40 para hablar sobre su último EP, ‘mediterrania’, pero sobre todo ha llamado la atención por sus declaraciones sobre las críticas que dicen que no vocaliza. Lo primero que ha dicho es que no suele meterse en X, «porque si no me disparo en la cabeza».

Las críticas a Aguilera por su pronunciación y forma de cantar, con muchas personas en redes asegurando que sus letras son difíciles de entender por este motivo, cobraron más fuerza a partir de su actuación en los Goya y de su aparición en las GALLERY SESSIONS. Ella lo tiene claro: «Siento que hay muchas veces en las que somos como borregos, que hay uno que dice una cosa y luego cien que lo repiten», ha comentado.

- Publicidad -

Aguilera quiere que «la gente tenga más pensamiento crítico» y entiende «que hay veces que alguna palabra no se pueda entender», pero ofrece distintas soluciones: «Si me leo un libro puedo no entender una palabra. Si no entiendes una palabra puedes buscar la letra, que no pasa nada», explica.

Esta asegura priorizar «la sensación que te haga sentir la música» a la mezcla o a la distintas técnicas de canto: «Podría poner mi voz en tu cara para que la escucharas y te quedaras tan a gusto, pero igual en este proyecto no me apetece».

- Publicidad -

Por último, la artista reflexiona sobre el «negativo» momento en el que nos encontramos: «¿Hay más cosas de las que hablar? ¿O simplemente te vas a fijar en esa palabra que no has entendido». Y deja claro que no cambiaría nada de lo que está haciendo: «Si pronunciara cada palabra, sería otra cosa. Prefiero ser la que no vocaliza y a tomar por culo», concluye.