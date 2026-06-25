Rebe y Amaia son hechiceras y hechizadas en ‘Azúcar y Sal’

Amaia no ha entrado de puntillas en el peculiar mundo de Rebe. Se ha metido de lleno. La artista acaba de presentar esta misma tarde el tercer adelanto de su próximo disco junto a la pamplonesa, ‘Azúcar y Sal’. En este, ambas cantantes abrazan su faceta más extraña, que ya es decir.

Los oníricos arreglos de teclado y cuerdas de Otro y Dinamarca, productores de todos los singles de esta era de Rebe, dan la bienvenida al tema. No tardamos en escuchar la voz de Rebe, cantando que «todo el mundo no lo parece» ni «lo merece». Por otro lado, Amaia toma el segundo verso con una frase muy de ella: «No sé por qué pero te brilla un diente, a mí me hace llorar».

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La percusión crece anticipando la llegada del estribillo en lo que también es una pequeña explosión melódica, con las voces de ambas artistas entrelazándose de forma melancólica. Rebe y Amaia parecen estar bajo el hechizo de otra persona, la única en la que ambas piensan («Solo pienso en ti») y que lo es todo para ellas.

Esto se refleja en la letra («Tú eres azúcar, tú eres sal / Tú eres el vino, tú eres pan»), pero sobre todo en la música, desconcertante y extraña en sus primeras escuchas. Sin embargo, antes de darte cuenta, el conjuro ya ha hecho efecto. El vídeo, entre la psicodelia, las casas de muñecas y un inquietante stop motion, está a la altura de la locura.