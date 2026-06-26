Carly Rae Jepsen confunde amor y amistad en un bonito tema épico

El 18 de septiembre es el día en que llegará ‘Day and Night’, el nuevo disco doble de Carly Rae Jepsen del que supimos hace unos días. Sabíamos que el álbum se dividiría en 2 partes, como su propio nombre indica, y ahora Interscope da muchos más detalles sobre este disco. Aunque sea un tópico, afirman que es «su declaración artística más amplia hasta la fecha», así como «una mirada más profunda e íntima a su mundo interior».

El álbum tiene 24 temas como 24 horas tiene el día y dicen que «captura una sensación borrosa y onírica del tiempo donde las noches se extienden en mañanas y los días se disuelven en noches, creando la sensación de estar suspendido dentro de un momento».

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El primer adelanto, que pertenece a la etapa «Día», habla del «deseo impaciente que surge en las primeras etapas del cortejo» y también pulula «entre la amistad y el romance». Por su parte, el vídeo ha querido igualmente versar sobre una dicotomía, entre la maternidad y la carrera. Como veis, Caio Viera (KATSEYE) la retrató en su sexto mes de embarazo.

‘On Wires’ es un precioso medio tiempo de corte épico, al estilo del primer Harry Styles y de Feist, marcado por un piano completamente 70’s. Ya se dijo hace unos días que esta década marcará especialmente la parte «Day», en este caso con pinceladas someras de glam, prog y algo de jazz.

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La letra reincide en su temática principal («quiero que seamos más que amigos esta semana»), si bien añadiendo cierto contexto social («el mundo entero está en llamas aunque no nos demos cuenta»).

Carly Rae Jepsen presentará ‘Day and Night’ con una actuación principal en el All Things Go Festival de Nueva York el domingo 27 de septiembre. Será su primera actuación en directo de 2026.

