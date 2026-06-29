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Olivia Rodrigo logra su 2º top 1 en JNSP

iko
Por iko

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Olivia Rodrigo logra su 2º top 1 en JNSP

Por iko
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La audiencia de JENESAISPOP está a tope con el disco de Olivia Rodrigo. Una semana después de que la cantante lograra su primer top 1 histórico en nuestra web con ‘stupid song’, consigue llevar a la cima un single anterior, ‘the cure’. Muestra de la calidad compositiva de ‘you seem pretty sad for a girl so in love‘.

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Las entradas más fuertes directas al top 10 esta semana son las de Bebe Rexha, Rose Gray, Algora y Broken Social Scene. También entran Lori Meyers, Mon Laferte, DELLAFUENTE y Cupido.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 3 1 5 the cure Olivia Rodrigo
2 1 1 2 stupid song Olivia Rodrigo
3 6 2 4 hate that i made you love me Ariana Grande
4 4 1 New Religion Bebe Rexha, Faithless
5 8 2 5 SS26 Charli XCX
6 6 1 Club to Your Arms Rose Gray
7 7 1 Oda a Géminis Algora
8 5 5 2 Every Single Weekend The Avalanches, Jamie xx
9 30 9 3 I Knew It, I Knew You Taylor Swift
10 10 1 Not Around Anymore Broken Social Scene
11 16 11 2 mejores momentos Belén Aguilera
12 12 1 MALAFOLLÁ Lori Meyers
13 13 1 A pesar de ti y de mí Mon Laferte
14 7 1 8 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
15 15 1 Caravaggio DELLAFUENTE
16 26 16 2 Too Easy Tinashe
17 28 11 4 pequeñita! Judeline
18 11 3 6 I'm your girl right? Tove Lo
19 4 4 3 Prophecy at 1420 MHz Boards of Canada
20 13 4 7 Happy Now Lykke Li
21 20 7 4 Girl Like Me PinkPantheress
22 22 1 Troleo Cupido, l0rna
23 2 2 3 Bar Manolo SVSTO
24 23 6 5 ORIGAMI! Kesha
25 14 14 4 Adiós con alegría Anni B Sweet
26 31 5 10 drop dead Olivia Rodrigo
27 33 15 6 Upside Down Natalie Imbruglia
28 18 1 10 I Feel So Free Madonna
29 17 17 2 Black Prada Dress Ellie Goulding
30 21 2 8 RUNWAY Lady Gaga, Doeccii
31 29 1 34 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
32 24 1 19 Reliquia Rosalía
33 27 3 7 Rock Music Charli XCX
34 10 6 6 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro
35 32 15 4 The Wave Jungle
36 3 3 3 UNA PERSONA TRISTE Los Punsetes
37 15 15 3 Days We Left Behind Paul McCartney
38 35 23 5 What's Done Is Done Jorja Smith
39 37 37 2 Blackberry Marmalade Vince Staples
40 39 3 18 Dying for You Charli XCX
Candidato Canción Artista
Wink Wink Charli XCX
Watch It Burn Katy Perry
On Wires Carly Rae Jepsen
Locos por el ritmo Morreo
Autosmile @
Dis-le Angèle
Teskiya CURRO
Una casa en el Teide Gara Durán, Barry B
Esa gente que HMM Admire
a la mala Bb trickz

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