Olivia Rodrigo logra su 2º top 1 en JNSP





La audiencia de JENESAISPOP está a tope con el disco de Olivia Rodrigo. Una semana después de que la cantante lograra su primer top 1 histórico en nuestra web con ‘stupid song’, consigue llevar a la cima un single anterior, ‘the cure’. Muestra de la calidad compositiva de ‘you seem pretty sad for a girl so in love‘.

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Las entradas más fuertes directas al top 10 esta semana son las de Bebe Rexha, Rose Gray, Algora y Broken Social Scene. También entran Lori Meyers, Mon Laferte, DELLAFUENTE y Cupido.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 3 1 5 the cure Olivia Rodrigo 2 1 1 2 stupid song Olivia Rodrigo 3 6 2 4 hate that i made you love me Ariana Grande 4 – 4 1 New Religion Bebe Rexha, Faithless 5 8 2 5 SS26 Charli XCX 6 – 6 1 Club to Your Arms Rose Gray 7 – 7 1 Oda a Géminis Algora 8 5 5 2 Every Single Weekend The Avalanches, Jamie xx 9 30 9 3 I Knew It, I Knew You Taylor Swift 10 – 10 1 Not Around Anymore Broken Social Scene 11 16 11 2 mejores momentos Belén Aguilera 12 – 12 1 MALAFOLLÁ Lori Meyers 13 – 13 1 A pesar de ti y de mí Mon Laferte 14 7 1 8 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter 15 – 15 1 Caravaggio DELLAFUENTE 16 26 16 2 Too Easy Tinashe 17 28 11 4 pequeñita! Judeline 18 11 3 6 I'm your girl right? Tove Lo 19 4 4 3 Prophecy at 1420 MHz Boards of Canada 20 13 4 7 Happy Now Lykke Li 21 20 7 4 Girl Like Me PinkPantheress 22 – 22 1 Troleo Cupido, l0rna 23 2 2 3 Bar Manolo SVSTO 24 23 6 5 ORIGAMI! Kesha 25 14 14 4 Adiós con alegría Anni B Sweet 26 31 5 10 drop dead Olivia Rodrigo 27 33 15 6 Upside Down Natalie Imbruglia 28 18 1 10 I Feel So Free Madonna 29 17 17 2 Black Prada Dress Ellie Goulding 30 21 2 8 RUNWAY Lady Gaga, Doeccii 31 29 1 34 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 32 24 1 19 Reliquia Rosalía 33 27 3 7 Rock Music Charli XCX 34 10 6 6 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro 35 32 15 4 The Wave Jungle 36 3 3 3 UNA PERSONA TRISTE Los Punsetes 37 15 15 3 Days We Left Behind Paul McCartney 38 35 23 5 What's Done Is Done Jorja Smith 39 37 37 2 Blackberry Marmalade Vince Staples 40 39 3 18 Dying for You Charli XCX

Candidato Canción Artista – Wink Wink Charli XCX – Watch It Burn Katy Perry – On Wires Carly Rae Jepsen – Locos por el ritmo Morreo – Autosmile @ – Dis-le Angèle – Teskiya CURRO – Una casa en el Teide Gara Durán, Barry B – Esa gente que HMM Admire – a la mala Bb trickz

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten @ / Autosmile

Admire / Esa gente que HMM

Algora / Oda a Géminis

Angèle / Dis-le

Anni B Sweet / Adiós con alegría

Ariana Grande / hate that i made you love me

Bb trickz / a la mala

Bebe Rexha, Faithless / New Religion

Belén Aguilera / mejores momentos

Boards of Canada / Prophecy at 1420 MHz

Broken Social Scene / Not Around Anymore

Carly Rae Jepsen / On Wires

Charli XCX / Dying for You

Charli XCX / Rock Music

Charli XCX / SS26

Charli XCX / Wink Wink

Cupido, l0rna / Troleo

CURRO / Teskiya

DELLAFUENTE / Caravaggio

Ellie Goulding / Black Prada Dress

Gara Durán, Barry B / Una casa en el Teide

Jorja Smith / What's Done Is Done

Judeline / pequeñita!

Jungle / The Wave

Katy Perry / Watch It Burn

Kesha / ORIGAMI!

Lady Gaga, Doeccii / RUNWAY

Lori Meyers / MALAFOLLÁ

Los Punsetes / UNA PERSONA TRISTE

Lykke Li / Happy Now

Madonna / I Feel So Free

Madonna, Sabrina Carpenter / Bring Your Love

Mon Laferte / A pesar de ti y de mí

Morreo / Locos por el ritmo

Natalie Imbruglia / Upside Down

Olivia Rodrigo / drop dead

Olivia Rodrigo / stupid song

Olivia Rodrigo / the cure

Paul McCartney / Days We Left Behind

PinkPantheress / Girl Like Me

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Rose Gray / Club to Your Arms

SVSTO / Bar Manolo

Taylor Swift / I Knew It, I Knew You

The Avalanches, Jamie xx / Every Single Weekend

Tinashe / Too Easy

Tove Lo / I'm your girl right?

Triángulo de Amor Bizarro / Mi catedral

Vince Staples / Blackberry Marmalade Ver resultados