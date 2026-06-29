Olivia Rodrigo logra su 2º top 1 en JNSP

La audiencia de JENESAISPOP está a tope con el disco de Olivia Rodrigo. Una semana después de que la cantante lograra su primer top 1 histórico en nuestra web con ‘stupid song’, consigue llevar a la cima un single anterior, ‘the cure’. Muestra de la calidad compositiva de ‘you seem pretty sad for a girl so in love‘.
Las entradas más fuertes directas al top 10 esta semana son las de Bebe Rexha, Rose Gray, Algora y Broken Social Scene. También entran Lori Meyers, Mon Laferte, DELLAFUENTE y Cupido.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|3
|1
|5
|the cure
|Olivia Rodrigo
|2
|1
|1
|2
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|3
|6
|2
|4
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|4
|–
|4
|1
|New Religion
|Bebe Rexha, Faithless
|5
|8
|2
|5
|SS26
|Charli XCX
|6
|–
|6
|1
|Club to Your Arms
|Rose Gray
|7
|–
|7
|1
|Oda a Géminis
|Algora
|8
|5
|5
|2
|Every Single Weekend
|The Avalanches, Jamie xx
|9
|30
|9
|3
|I Knew It, I Knew You
|Taylor Swift
|10
|–
|10
|1
|Not Around Anymore
|Broken Social Scene
|11
|16
|11
|2
|mejores momentos
|Belén Aguilera
|12
|–
|12
|1
|MALAFOLLÁ
|Lori Meyers
|13
|–
|13
|1
|A pesar de ti y de mí
|Mon Laferte
|14
|7
|1
|8
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|15
|–
|15
|1
|Caravaggio
|DELLAFUENTE
|16
|26
|16
|2
|Too Easy
|Tinashe
|17
|28
|11
|4
|pequeñita!
|Judeline
|18
|11
|3
|6
|I'm your girl right?
|Tove Lo
|19
|4
|4
|3
|Prophecy at 1420 MHz
|Boards of Canada
|20
|13
|4
|7
|Happy Now
|Lykke Li
|21
|20
|7
|4
|Girl Like Me
|PinkPantheress
|22
|–
|22
|1
|Troleo
|Cupido, l0rna
|23
|2
|2
|3
|Bar Manolo
|SVSTO
|24
|23
|6
|5
|ORIGAMI!
|Kesha
|25
|14
|14
|4
|Adiós con alegría
|Anni B Sweet
|26
|31
|5
|10
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|27
|33
|15
|6
|Upside Down
|Natalie Imbruglia
|28
|18
|1
|10
|I Feel So Free
|Madonna
|29
|17
|17
|2
|Black Prada Dress
|Ellie Goulding
|30
|21
|2
|8
|RUNWAY
|Lady Gaga, Doeccii
|31
|29
|1
|34
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|32
|24
|1
|19
|Reliquia
|Rosalía
|33
|27
|3
|7
|Rock Music
|Charli XCX
|34
|10
|6
|6
|Mi catedral
|Triángulo de Amor Bizarro
|35
|32
|15
|4
|The Wave
|Jungle
|36
|3
|3
|3
|UNA PERSONA TRISTE
|Los Punsetes
|37
|15
|15
|3
|Days We Left Behind
|Paul McCartney
|38
|35
|23
|5
|What's Done Is Done
|Jorja Smith
|39
|37
|37
|2
|Blackberry Marmalade
|Vince Staples
|40
|39
|3
|18
|Dying for You
|Charli XCX
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Wink Wink
|Charli XCX
|–
|Watch It Burn
|Katy Perry
|–
|On Wires
|Carly Rae Jepsen
|–
|Locos por el ritmo
|Morreo
|–
|Autosmile
|@
|–
|Dis-le
|Angèle
|–
|Teskiya
|CURRO
|–
|Una casa en el Teide
|Gara Durán, Barry B
|–
|Esa gente que HMM
|Admire
|–
|a la mala
|Bb trickz