Bertín Osborne niega que su operadora «a derechas» sea política

Bertín Osborne quiere que creas que su nueva operadora 100% española, llamada Española de Telefonía, no tiene ningún espíritu político detrás, a pesar de que oficialmente se enorgullece de ser una operadora dirigida a “personas que amen a su país, esto es, España”, y presume de un servicio donde predominan “las cosas bien hechas, las cosas a derechas”.

Cuando le han preguntado por las críticas por el tono españolista de su nueva empresa, Osborne no ha escatimado en palabras bastante despectivas hacia sus críticos: «Me la soplan las críticas, sobre todo de los retrasados». Eso sí, sobre las acusaciones de FACUA-Consumidores en Acción de posibles incumplimientos legales y publicidad engañosa en la web, no ha dicho nada.

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Osborne ha explicado que «la compañía se llama así porque nos sentimos orgullosos de ser españoles, porque hay 200 personas en un call center y todos son españoles, no llamas y te contestan desde Marruecos o desde Túnez, te contestan desde Córdoba”. Esta cifra de 200 trabajadores ha llamado la atención de FACUA, que ha cuestionado su veracidad, ya que sería más propia de una empresa con alrededor de 700.000 clientes.

La organización también ha denunciado una “larga lista de irregularidades en su nueva compañía de telecomunicaciones, que en su mayor parte han sido eliminadas de la web de Española de Telefonía”, incluyendo supuestos casos de publicidad engañosa y la falsa «prueba de velocidad» de conexión a internet.

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Osborne, por otro lado, no ha abandonado por completo su carrera musical. Aunque el flop de su disco de rancheras fue histórico, el también presentador de televisión ha lanzado esta primavera un single con El Sevilla, ‘Tú no eres mi amigo’.