‘Stereo’ es el banger electro con que conocer a Cannelle

Cannelle es una modelo de 20 años originaria de Marsella, Francia, que ha dado recientemente el salto a la música. Curiosamente, tras colaborar con importantes marcas y medios de moda, la portada de su disco ‘CINNA’ parece casi más propia de una artista outsider, apostando por el feísmo y la estética amateur más que por la excelencia editorial.

La música, sin embargo, es cosa seria. Los sintes electro de ‘Restless Dreams’ sirven como una introducción apabullante; ‘Dis-Moi’ es mucho más contundente de lo que sugiere la inclusión de Cannelle en las playlists de hyperpop; ‘French Kiss’ recupera el espíritu de los primeros Justice y los primeros Crystal Castles y ‘BB Blue’ es otro estupendo single con el que descubrir a esta artista.

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Se agradece el uso del francés, por otro lado, en una industria aún demasiado obsesionada con lo anglófono. Cannelle, que trabaja mano a mano con el productor londinense Oscar Scheller, mezcla francés e inglés en otro de los singles destacados de su disco, ‘Stereo’, la Canción del Día de hoy.

‘Stereo’ es un banger electro de Cannelle dedicado a la vida de la fama y el glamour. “La lumière et les flashs, c’est c’que j’adore”, canta casi parafraseando a Kim Petras. En esta pasarela propia hacia el estrellato, Cannelle se reconoce dentro de una corriente moderna (“je ride la nouvelle vague, je suis la mère”), se mistifica a sí misma describiéndose como un ángel (“Oréoles sur ma tête comme dans un rêve”) y se postula como reina de la discoteca: clama que “nadie la puede parar”.

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Al final, cuando crees que la canción no puede subir más, la producción pisa el acelerador y estalla en una ráfaga de golpes y disparos sintéticos que hacen enloquecer. Fans de Slayyyter, Charli xcx o la propia Kim Petras, la última, no os lo perdáis.











