‘The Time of My Life’ es un intento de clásico de Benson Boone

Benson Boone es una de las estrellas más divisivas del pop estadounidense actual. Mientras sus canciones suman reproducciones multimillonarias, la crítica pone en entredicho la calidad de su propuesta y se burla de su obsesiva afición a hacer saltos mortales.

Nada de esto cambiará con ‘The Time of My Life’, un single independiente que ve la luz apenas un año después de ‘American Heart‘ (2025) y que incide en las mismas virtudes y defectos de la propuesta de Benson Boone, tan dependiente de la nostalgia como incapaz de plantar cara a sus influencias.

- Publicidad -

‘The Time of My Life’ destaca por su desarrollo progresivo, que desentraña el drama poco a poco hasta llevarlo a su clímax emocional. Hay algo de Queen y de Billy Joel, así como del primer Harry Styles. Hay que elogiar la capacidad vocal de Boone para afrontar melodías muy agudas, sobre todo en el estribillo, y la ambición que demuestra la canción, al menos.

Pero ‘The Time of My Life’ no cuaja por dos motivos. La composición melódica no es brillante; de hecho, da la sensación de que aspira a la grandeza de los clásicos sin alcanzarla. Por otro lado, la letra recurre a los contrastes más simples: “Ahora cada día es una fiesta, pero cada noche es una pesadilla”. Por no hablar de la repetición del mismo verbo en el puente: “¿Cómo puede el mundo seguir adelante? Nunca me permitiré seguir adelante”. ¿No había otro verbo a mano?

- Publicidad -

‘The Time of My Life’ es la enésima canción de Benson Boone que abraza el drama excesivo -algo no tan habitual en pop stars masculinos- pero no puede evitar sonar a recreación de temas mejores. Al videoclip le han puesto esmero, eso sí, con un Boone más performer que nunca. Y no falta el salto, por supuesto.

