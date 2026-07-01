Clean Bandit actuarán gratis en el Pride Barcelona

Clean Bandit es la gran confirmación internacional del programa del Pride Barcelona, al menos por ahora. El grupo británico, responsable de éxitos globales del pop como ‘Rather Be’ o ‘Symphony’ junto a Zara Larsson, actuará en el Passeig Lluís Companys (Arc de Triomf) el 17 de julio, en un concierto gratuito, como todos los programados en esta edición del Pride barcelonés.

La confirmación de Clean Bandit se suma a las de las últimas semanas: María Peláe (16 de julio en Plaça Universitat), Papa Topo (17 de julio en Plaça Universitat), Turista Sueca (17 de julio en Plaça Universitat), Sandra Monfort (16 de julio en Plaça Universitat) y la artista drag FERRXN (16 de julio en Plaça Universitat), más las que quedan por revelar.

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El Pride Barcelona 2026 se estructura en varias fases a lo largo del verano. La agenda social se extiende del 27 de junio al 16 de julio, con actividades culturales, reivindicativas y comunitarias que preparan el ambiente previo a la celebración principal.

El 16 de julio tendrá lugar el pregón, que marca oficialmente el inicio de los actos centrales, seguido de varios días de fiesta del 16 al 19 de julio. Dentro de este marco, la manifestación del Orgullo se celebrará el 18 de julio.