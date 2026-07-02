Qué es la música urbana a día de hoy

Desde hoy 2 de julio y hasta el sábado 4 Fundación SGAE celebra la nueva edición de UrbanEñe. Enmarcada dentro de las actividades de Granca Live Fest 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, reunirá a talentos como Admire, que acaba de publicar su estupendo debut ‘Revelación’; Paulina del Carmen, MELANIA o Pablo Batista.
La invitada a la nueva edición del podcast ALGO CAMBIÓ… es Admire, con quien hablamos sobre qué se entiende por «urbano», hoy en día uno de los «géneros más libres». Mireia Gómez -su verdadero nombre- nos habla de su preferencia por los ritmos dancehall y afrobeat, o de la influencia de artistas como Beyoncé. «Me gusta tanto porque cada disco es distinto». También habla de la precariedad o de cómo ha terminado realizándose como artista multidisciplinar, pues diseña coreografías o ha terminado dirigiendo sus propios videoclips. «Cuando decidí qué tipo de artista quería ser, me metí en todo».
Hablamos con Admire de la importancia de la voz en el urban, precisamente porque ella sí la ha cuidado y es seguidora de gente que hace lo mismo, pero reconoce que es un tema que no siempre ha estado en el foco. «No hace falta que tengas buena voz para ser artista. Antes o eras Rocío Jurado o no tenías posibilidad. Hoy no se es menos artista por meter Autotune o no». Como ejemplo de gente que admira, y no es por su voz, están los casos de rusowsky o Ralphie Choo.
También tenemos ocasión de hablar sobre la profundidad de las letras del género, pues en su álbum hay canciones hedonistas, pero también profundas, como ‘Esa gente que HMMM’: «Estoy hablando de gente que te juzga de primeras, o que te miran por encima: «pobrecita, esta chica, no se va a ganar la vida». Y piensas: «Jo, me podían tratar mejor porque del cariño de la gente es que sacamos la energía para sacar adelante el proyecto». Y así nació esta frase de ‘Esta gente que HMMM'».
Explica más detalladamente: «Perdí mucho peso para un videoclip, para uno que estoy patinando sobre hielo y yo nunca había planteado nada de mi cuerpo. Y la gente me empezó a decir «estás más guapa». Y era como «¿antes no? Yo no lo he hecho para adelgazar». Y eso te va calando sin querer. Con todo lo que yo podría estar haciendo y me tengo que preocupar de si tengo más kilos o menos, qué tontería».
Tras extraer de Admire cuál es su gran «guilty pleasure» -y ojo porque merece la pena enterarse-, en una segunda parte del podcast hablamos con Ana Llorente, madre de Gata Cattana. Eso nos permite analizar su legado, así como revelar que se va a crear un Premio SGAE Urban Gata Cattana, que se va a otorgar a artistas menores de 30 años. Os lo detallamos aquí.
En la última parte del podcast hablamos con el promotor chileno Patricio Subiabre, que ha trabajado en Lollapalooza y Universal, así como en muchos otros espacios, sobre la evolución de la música urbana, o sobre qué tendría que hacer España para exportar más artistas. Patricio explica que el reggaeton ha devorado la palabra «urbano», hasta el punto de que ahora hasta se considera el folclore patrio, «urbano». «La cumbia en Argentina es considerada urbano porque es muy de barrio. En México no había reggaetoneros. Encasillarse es lo más difícil hoy en día para un artista», postula, al tiempo que pone de manifiesto la importancia de conceptos hoy en día como «engagement», «data» o «merchandising».
Sobre cómo triunfar en Latinoamérica desde España, Subiabre lo tiene claro. «Picando piedra», concluye, analizando los casos de Manuel Carrasco, Bisbal o Pablo López. «Hay que hacer un trabajo de penetración más permanente. Tener constancia y permanencia». ¿El mayor enemigo de la estrategia para conquistar Sudamérica? Muchas veces, la falta de presupuesto. «Falta profesionalismo para la internacionalización», indica, advirtiendo de la importancia del fondo: «El artista es el patrimonio».