«Todavía contactan a Gata Cattana para pedir una colaboración»

El próximo mes de marzo se cumplirán 10 años de la muerte de Gata Cattana, a causa de un shock anafiláctico -una alergia grave-. Sin embargo, su legado permanece vivo gracias a la buena labor de su familia. Coincidiendo con la creación de un premio que se llamará precisamente «Premio SGAE Urban Gata Cattana», tenemos ocasión de hablar con su madre, Ana Llorente, a través de Zoom, para un nuevo episodio del podcast ALGO CAMBIÓ…

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Llorente nos cuenta desde Córdoba que desde muy pequeña Ana dejó claro que tenía muchísimo talento: «Escribía cosas con mucha madurez, y era muy minuciosa. Me llamaba la atención que era muy concreta, lo que decía tenía mucho contenido». Recuerda, de hecho, su primera audición: «Desde chiquitilla se ponía delante del televisor. En Fuengirola, con solo 3 años le dijeron en cierta ocasión «¿tú quieres cantar?». Y ella interpretó un tema de ‘Pocahontas’, sin ni siquiera saber leer».

Hablamos por supuesto de la vigencia de su disco ‘Banzai’, pero también de cuánto han circulado sus poemas. Ana Llorente selecciona ‘Con las manos’, ‘Tu oficio, poeta’, ‘Caso empírico’ o recuerda la importancia de aquel «somos jóvenes pero no somos idiotas». A raíz de su famosa cita «No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo», hablamos sobre cómo fue precursora del feminismo actual, tan pronto como en 2012.

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Le preguntamos a Llorente cómo cree que habría vivido Gata Cattana los tiempos que corren: «Si antes denunciaba, ahora sería igual de guerrera. Aunque ella era muy lista… No quería hacer las cosas de forma que se pudiera perder el mensaje de mala manera. Era muy inteligente, pero no renunciaría a la idea de libertad: sabía dónde estaban sus límites». E indica respecto a la censura que se ha visto en los últimos años: «Los raperos lo han pasado muy mal a la hora de hablar claramente. Hay que decir las cosas pero sabiendo decirlas».

El Premio SGAE Urban Gata Cattana -con cuantías de 6.000 €, 3.000 €, 1.500 € y 1.200 €- se entregará a obras inéditas de menores de 30 años para ayudarles a desarrollar su carrera. Próximamente se harán públicos los detalles. Será imprescindible que se respeten los valores representados por la artista, para lo cual en el jurado estarán colegas de Gata Cattana como Bejo o Putolargo.

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Como curiosidad, Ana Llorente nos revela que todavía llegan peticiones de colaboración a las redes de Gata Cattana. «Me alegra un montón y me llena de tristeza y de orgullo. Hace 2 semanas se pusieron en contacto con ella a través de las redes para hacer una colaboración. Hace 3 meses fue un chico de Brasil y hace 2 semanas otro chico de Canarias. Me llena de tristeza y de pena porque yo soy quien tiene que responder «no está, ojalá estuviese». Pero me llena de alegría saber que no es el morbo de que no está, por lo que la gente se acerque a ella, sino que la descubren, y no saben ni siquiera que no está».