‘Crisco’ de Miranda Lambert entra con el puño

Hay canciones que entran a la primera. ‘Crisco’, de Miranda Lambert, es una de ellas, sobre todo si consigues ignorar la asociación que el título tiene para muchos con una de las prácticas sexuales consideradas más extremas: el fisting. Hay que tener la mente muy sucia para leer «Crisco» e irse directamente ahí.

Crisco es una marca de manteca vegetal muy utilizada para cocinar en Estados Unidos y que, durante décadas, un sector de la comunidad gay ha usado para practicar fisting. Hoy, sin embargo, su uso está bastante desaconsejado, ya que este producto es difícil de limpiar y no está pensado como lubricante de uso íntimo. Mejor reservarlo para hornear galletas… y canciones, como hace Lambert.

- Publicidad -

Y es que Lambert, una de las grandes estrellas del country estadounidense, no tiene la mente tan sucia. Su ‘Crisco’ dibuja una entrañable escena de cocina compartida con la persona amada, escuchando la radio al atardecer, en una canción que mezcla «country y disco» -así lo expresa la letra- con la misma naturalidad con la que ella mezcla ingredientes entre los fogones.

La simpática canción no resulta tan rompedora como otros experimentos recientes del country, pero sí muy evocadora por su mención a las «noches sureñas» americanas, una referencia a ‘Southern Nights‘ de Glen Campbell. Sobre todo, está preciosamente vestida por un lujoso arreglo de cuerdas que -sí- ayuda a «lubricar» la canción con una suavidad irresistible.



