La Roux refina su fórmula en la contenta y sofisticada ‘Babyline’

Frente a la obsesión de los medios musicales -y nosotros no nos libramos- por la reinvención, La Roux apuesta por perfeccionar su propio sonido. ‘Babyline’, el segundo adelanto de ‘Old Flames’, su primer disco en seis años, puede confundirse con más de lo mismo, pero encierra más matices de los que parece.

Como ocurría en ‘Cabin Fever‘, el estilo compositivo de ‘Supervision‘, el último disco de La Roux, sigue presente en ‘Babyline’: La Roux vuelve a apostar por una canción de medio tiempo, sin excesivos cambios de ritmo, pero con el suficiente gancho como para atrapar. Y transmite todo el buen rollo que promete su letra «cuando por fin puedes ver después de la lluvia, es momento de empezar de nuevo».

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Elly Jackson ha explicado que ‘Babyline’ «va sobre superar la tormenta»; quizá, por eso, el ánimo de ‘Babyline’ es mucho más contento que el de ‘Cabin Fever’. De hecho, el estribillo, que precisamente contiene esa frase, tiene todo el sabor de himno personal, ¿y posiblemente universal?

A ello contribuye especialmente la sofisticada producción, que afianza una elegante fusión de R&B futurista y synth-pop, rica en capas y en constante desarrollo. La canción va floreciendo poco a poco, como demuestra el momento en la segunda parte de cada estribillo. Es cierto que las percusiones de aire vibráfono que recorren el tema remiten directamente a la estética tropical de ‘Supervision’, pero el tono de ‘Babyline’ es decididamente más oscuro.

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La melodía no resulta tan inmediata como las de ‘Bulletproof’ o ‘Tropical Chancer’, pero su riqueza termina imponiéndose. Y aunque la ufana melodía de «du du du» sí transmite cierta sensación de repetición -es casi la misma que la de ‘Automatic Driver’-, la canción terminará convenciendo a quien le dé una oportunidad.

