Muere Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, de forma súbita

Sam Neill, el actor neozelandés que dio vida al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, ha muerto a los 78 años en Sídney. Según ha comunicado su familia, el fallecimiento ha sido «súbito e inesperado» y el intérprete «no padecía cáncer», aunque no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Neill reveló en 2023 que había sido diagnosticado de cáncer, enfermedad que meses después anunció haber superado gracias a un tratamiento con células CAR-T.

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Aunque desarrolló una extensa carrera con películas como ‘Un grito en la oscuridad’, ‘Calma total’, ‘La caza del Octubre Rojo’ o la oscarizada ‘El piano’, Neill será recordado sobre todo por su icónica interpretación de Alan Grant en ‘Jurassic Park’ (1993), uno de los personajes más queridos de la saga creada por Steven Spielberg, al que volvió a encarnar en varias secuelas. Sin duda, fue uno de los rostros más reconocibles de la gran pantalla para toda una generación que creció en los años 90.