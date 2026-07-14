Jennifer Finch, bajista de L7, padece un agresivo cáncer cerebral

Jennifer Finch, bajista fundadora de L7, ha sido diagnosticada con un agresivo cáncer cerebral y actualmente se encuentra en tratamiento, según ha informado la banda. Según cuentan en un comunicado, lo que inicialmente parecía una enfermedad tratable con radioterapia ha evoluciondo rápidamente, obligándola a someterse a varias cirugías. Como consecuencia, necesita atención médica continuada, rehabilitación y asistencia profesional en su domicilio.

Para ayudar a afrontar los costes de su recuperación, se ha lanzado una campaña en GoFundMe destinada a financiar cuidados de enfermería, terapias y equipamiento médico. Entre las personas que ya han pedido apoyo para la iniciativa se encuentra Courtney Love, además de otros miembros de la comunidad musical.

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Debido a su estado de salud, Finch no participará en el tramo estadounidense de otoño de 2026 de ‘Last Hurrah’, la gira de despedida de L7. Aun así, la banda ha confirmado que seguirá adelante con el tour con la aprobación de la propia bajista.

«Estamos devastadas por la noticia. Jennifer es familia y queremos que sienta toda la fuerza de la comunidad que la ha querido y apoyado durante tantos años», ha declarado la cantante y guitarrista Donita Sparks.