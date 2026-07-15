Ariana Grande sorprende imitando a los personajes de ‘Harry Potter’

Ariana Grande, a pocas semanas de publicar su nuevo disco, ‘Petal‘, sigue promocionando su línea de cosméticos r.e.m. beauty. Su última idea para vender el famoso bálsamo labial Blur Butter ha sido aprovechar uno de sus talentos menos explotados, pero también uno de los más divertidos. Ariana se ha puesto a imitar voces.

Ya la hemos visto clavar a Céline Dion, Shakira o Britney Spears en televisión. Esta vez, sin embargo, Ariana se ha venido arriba con el universo de Harry Potter y se ha puesto a interpretar, uno tras otro, a varios de los personajes de la saga.

- Publicidad -

El vídeo, grabado claramente entre risas -se escucha a gente de su equipo partiéndose detrás de la cámara-, demuestra que Ariana cambia de registro con una facilidad pasmosa. Lo mismo se convierte en el apesadumbrado Dobby que en una Bellatrix Lestrange completamente desquiciada. Tampoco faltan Harry, Ron o Hermione.

No hace falta decir que Ariana no imita las voces del doblaje, sino las interpretaciones originales de las películas. Clava no solo el timbre de cada personaje, sino también su marcado acento británico.

- Publicidad -

Solo hay un personaje que se le resiste un poco: Severus Snape. Ariana intenta poner voz al profesor de Pociones, pero acaba rompiéndose de risa antes de terminar la frase. Ella misma sabe que esa imitación todavía necesita un par de ensayos más.