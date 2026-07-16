Bowie antes de Bowie: esto traerá ‘The Shel Talmy Recordings’

Continúan los lanzamientos póstumos de David Bowie coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte. El próximo 18 de septiembre, Parlophone publicará ‘The Shel Talmy Recordings’, una recopilación de grabaciones realizadas en 1965, cuando el artista todavía se hacía llamar Davie Jones.

El disco reúne 22 canciones grabadas junto al productor Shel Talmy (The Who, The Kinks), entre ellas diez temas y maquetas inéditos hasta ahora. El lanzamiento incluye además colaboraciones con Jimmy Page y el pianista Nicky Hopkins, y ya puede escucharse una de las canciones rescatadas, ‘I Want Your Love’.

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Entre las diez grabaciones inéditas destacan varias maquetas nunca publicadas, como ‘Today’, ‘I Live in Dreams’ o ‘Bars of the County Jail’. No hay ningún bombazo oculto de la etapa más conocida de Bowie, pero sí un valioso documento de sus primeros pasos como compositor e intérprete.

Además de material en solitario, ‘The Shel Talmy Recordings’ recupera grabaciones de Bowie con las bandas The Manish Boys y Davie Jones & The Lower Third, justo antes de adoptar definitivamente el nombre artístico de David Bowie. El recopilatorio llega un año después de ‘I Can’t Give Everything Away (2002-2016)‘, la caja dedicada a la última etapa de su carrera.

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01 You’ve Got A Habit Of Leaving (2026 Remaster)^

02 I Want Your Love ^

03 Cupid ^

04 I Pity The Fool (2026 Remaster)+

05 Baby Loves That Way (2026 Remaster)^

06 Keep Up With The Jones (Instrumental) ^

07 Leave Her To Me ^

08 I’ll Follow You^

09 You Gotta Tell Her (2026 Remaster)^

10 Take My Tip (2026 Remaster)+

11 Certain Woman *^

12 Today (Demo) –

13 I Want My Baby Back (Demo) (2026 Remaster)-

14 I Live In Dreams (Demo) –

15 Bars Of The County Jail (Demo)-

16 That’s Where My Heart Is (Demo) (2026 Remaster)-

17 I Do Believe I Love You (Demo) –

18 You’ve Got A Habit Of Leaving (Alternative Overdub/Vocal) (2026 Remaster)^

19 I Pity The Fool (Alternative vocal take) (2026 Remaster)+

20 Baby Loves That Way (Alternative Vocal Take) ^

21 Take My Tip (Alternative Vocal Take) (2026 Remaster)+



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