Ibeyi: «Ser independiente es el futuro de la música»

Más de una década después de su debut, de la maravillosa ‘River’ y de participar junto a Beyoncé en la película de ‘Lemonade’, las hermanas franco-cubanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz, más conocidas como Ibeyi, continúan ampliando su trayectoria. ‘Offering‘ es su primer disco independiente y, probablemente, uno de los álbumes más luminosos y agradecidos, tanto en lo musical como en lo espiritual, que escucharás este verano. Ibeyi lo presentarán en España el 30 de noviembre en La Paloma (Barcelona) y el 1 de diciembre en la Sala But (Madrid), con entradas todavía disponibles. Aprovechamos la ocasión para reunirnos con las hermanas y hablar sobre ‘Offering’, la industria musical, la independencia artística y el verdadero significado de la palabra «espiritualidad».

¿Cómo han sido los últimos cuatro años para vosotras?

Naomi: Han sido años con mucho movimiento; bastante difíciles, pero también muy felices. Paramos durante un tiempo para reflexionar, saber qué queríamos y cómo y con quién queríamos hacerlo, porque ya llevábamos diez años en este negocio. Como en la vida, a veces uno tiene que parar, vivir, pensar y continuar. Este álbum recoge todas las emociones que hemos pasado en los últimos cuatro años, en orden. Empieza con la rabia, después sigue con la tristeza y llega a la aceptación y al descubrimiento de que la vida es bonita.

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La reflexión, claro, os ha llevado a hacer un disco. ¿En qué momento decidís que esto iba a ser así?

Lisa-Kaindé: Nos gustan los discos y los sentimientos nos suelen nacer en forma de canciones. Cuando hicimos ‘Moshpit’ nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un disco, porque encontramos el nuevo sonido de Ibeyi.

Naomi: Este álbum es el final y el principio de algo. Estamos expandiéndonos y marca el comienzo de una nueva etapa.

Destacáis ‘Moshpit’, que es la canción más agresiva del disco. ¿Por qué es un tema clave para vosotras?

Lisa-Kaindé: Es la canción que libera la rabia, y eso siempre es importante: poder expresar la rabia que uno lleva dentro. También era importante escribirla porque, en ‘Moshpit’, hay una frase que dice: «No more pleasing, I’m the horizon». Significa: «Yo soy el camino, ya no complazco a nadie». Hubo algo en este disco de volver a alinearnos con lo que queríamos de verdad, sin miedo a lo que pasara. La canción nos dio la energía para tener el coraje de salir ahí fuera así.

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¿Qué habéis descubierto de vuestra creatividad ahora que sois independientes?

Lisa-Kaindé: Hemos descubierto que somos capaces de respaldarnos a nosotras mismas. Al ser las únicas que creemos en el proyecto y las que ponemos el dinero, me di cuenta de la fuerza y la fe que tenemos en nuestro arte. También hemos descubierto que tenemos mucha hambre artística y muchísimas ideas. Siempre lo supe, pero cuando tienes que hacerlo todo tú misma, constatas que realmente puedes seguir adelante.

Dentro del sistema de la industria musical, ¿os encontrasteis complaciendo a otras personas o negociando demasiado a nivel creativo?

Naomi: Nunca tuvimos que hacer eso, pero uno tiene que cambiar y creemos que ser independiente es el futuro. Si puedes intentarlo, lo haces.

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¿Qué canción del disco descubrió su verdadera importancia para vosotras después de terminarla?

Lisa-Kaindé: ‘Offerings’. La hicimos en un estudio durante tres horas, con unos tipos que habíamos conocido tres segundos antes. Nunca los volvimos a ver ni hemos vuelto a hablar con ellos. Es la canción más friki del disco, pero de repente nos dimos cuenta de que eso era lo más importante: poner el foco en dar, en la ofrenda, y no en la reacción del mundo, en si le va a gustar a la gente o no. Solo en ofrecer algo que es importante para mí. Por eso el disco se llama así.



Hay varias referencias a deidades yorubas y egipcias, por ejemplo en ‘Aset’ o en la introducción. ¿Qué significado tienen para vosotras dentro del disco?

Lisa-Kaindé: La mitología y la religión yoruba forman parte de nosotras y de nuestra sangre, y siempre estarán presentes en nuestros discos. No es algo consciente; simplemente surge.

Naomi: Si aparece, aparece. Si no, no lo forzamos.

Lisa-Kaindé: ‘Aset’… Me encanta la mitología en general y me ayuda a decir cosas que jamás me habría atrevido a expresar de otra manera. Fue una especie de «ego trip» poder decirlas. Pero después pasó algo mágico: estábamos cantando esa canción en el estudio y me di cuenta de que esa canción no era sobre mí, sino sobre Naomi. Supe que ella bailaría en el videoclip, que iba a canalizar ese sentimiento. ‘Aset’ puede ser cualquier mujer que se libera. Fue muy bonito escribirla.

Naomi: Este disco siempre fue muy real, muy personal. En el primero hablábamos de nuestro padre, de nuestra hermana, que murieron, de nuestra madre… hablábamos más de nuestra historia. Este habla de nosotras durante estos últimos tres años. No es algo lejano: es el presente. Lo escribíamos cada día, mientras estábamos en el estudio. Es algo palpable. No hablamos de una historia de hace diez años, sino del momento que estábamos viviendo. Por eso el tracklist sigue un orden cronológico respecto a lo que íbamos sintiendo.

Es evidente que el disco se divide en una primera parte con más rabia y una segunda más calmada, pero vosotras decís que eso surgió de forma natural.

Naomi: Creo que la mayoría de los álbumes empiezan tranquilos y van ganando fuerza. Retrospectivamente, me parece interesante haber hecho el recorrido contrario: empezar con rabia y terminar con paz.

«Sin espiritualidad no se puede sobrevivir en esta industria. Es muy jevi. Hay que tener fe. Hay que saber quién es uno para mantenerse centrado»

En el disco mezcláis idiomas, como siempre, pero me pregunto si hay ciertas emociones que os salen más en un idioma que en otro.

Lisa-Kaindé: Hay canciones que tienen que ser en español y otras que tienen que ser en francés. Cada idioma tiene su propia energía. Por ejemplo, ‘La tendresse d’un mot’ no podría haber sido en español. Es nuestra primera canción íntegramente en francés y nos sentimos muy desnudas. Somos nosotras abriendo de verdad el corazón.

Naomi: El español es mucho más poético que el inglés. Por ejemplo, la canción con pablopablo, ‘Good Life’… cuando intentas traducirla es una catástrofe.

Lisa-Kaindé: El inglés es mucho más directo, más «straight to the point».

Antes hablábamos de las deidades yorubas. Quería saber si para vosotras la espiritualidad es compatible o incompatible con estar en la industria musical.

Lisa-Kaindé: Naomi tiene muchos problemas con la palabra «espiritualidad»; no le gusta nada. Creo que siente que ser espiritual no significa rezar cada día o poner incienso. Ella expresa su espiritualidad bailando, por ejemplo.

Naomi: Creo que la palabra se ha vuelto viral y que mucha gente, cuando piensa en espiritualidad, piensa solo en una cosa, en la imagen que ve en las redes sociales. Yo nunca utilizo esa palabra.

Lisa-Kaindé: Volviendo a tu pregunta, sin espiritualidad no se puede sobrevivir en esta industria, que es muy jevi. Hay que tener fe. Hay que saber quién es uno para mantenerse centrado, vivir el presente. Todo eso es espiritualidad. Hay que encontrar la pasión y la belleza en lo que uno hace.

Naomi: Para algunas personas la espiritualidad puede estar en un club de striptease haciendo twerking, en los cuencos tibetanos, en viajar o en hacer el amor.

¿Os incomoda que se os asocie con esa palabra porque os etiqueta?

Lisa-Kaindé: A mí no me molesta en absoluto. Yo sí me considero muy espiritual. A Naomi le cuesta un poco más.

Naomi: Sí, porque no me gustan las etiquetas, pero entiendo que la palabra se utilice.

Lisa-Kaindé: No es que la etiqueta no sea cierta; simplemente creo que habría que ampliar su definición.

¿Percibís que la industria romantiza vuestra condición de hermanas y pasa por alto vuestras individualidades?

Naomi: Creo que ahora la gente empieza a saber quién es quién. Primero con ‘Aset’, que representa más mi energía, y ‘Offerings’, que representa la de Lisa. Somos gemelas, es normal, pero también es nuestro trabajo mostrar quién es cada una.

Lisa-Kaindé: Y también es nuestro trabajo crecer individualmente para poder enseñar esas dos partes. Somos muy diferentes.

¿Hay alguna influencia importante para vosotras que la prensa casi nunca mencione?

Naomi: Me encanta la arquitectura y el diseño de muebles. Siempre quiero que los videoclips se rueden en lugares arquitectónicamente muy bonitos y que la gente los descubra. Quizá dentro de unos años me veáis diseñando sillas o muebles.

Después de una década de carrera, ¿qué expectativas ajenas os cuesta más ignorar?

Naomi: Eso ya lo hemos dejado atrás. No es que no existan las expectativas, pero ahora estoy mucho más relajada.

Lisa-Kaindé: Este disco es como un mapa, porque todo el mundo vive lo que contamos en las canciones: tener bajones, preguntarse hacia dónde va… Queríamos mostrar que tener ego y ser vulnerable pueden convivir perfectamente.

